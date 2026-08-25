Diễn viên chuyên vai phản diện Mã Trung qua đời

Theo thông báo từ gia đình, diễn viên Mã Trung qua đời lúc 3h ngày 25/8 tại TPHCM, hưởng thọ 73 tuổi. Lễ nhập quan diễn ra lúc 15h cùng ngày, lễ viếng bắt đầu từ 16h30 tại tư gia. Lễ động quan diễn ra lúc 6h ngày 28/8. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ (Củ Chi).

Thông tin nam diễn viên qua đời khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Một số nghệ sĩ chia sẻ những lời tiễn biệt, nhắc về ông với sự kính trọng và tình cảm thân thiết.

"Có những cuộc chia ly đến quá bất ngờ, để lại trong lòng người ở lại một khoảng trống không gì lấp đầy được", "Một đời người khép lại, những tình cảm, kỷ niệm và hình bóng còn mãi trong lòng những người ở lại. Về nhé anh, nơi ấy sẽ có nhiều niềm vui. Thương nhớ anh", “Nghe tin bố mất, con thật sự đau lòng và tiếc thương. Những kỷ niệm ngày trước giờ chỉ còn lại trong ký ức"… một số đồng nghiệp bày tỏ.

Chia sẻ với Tiền Phong, một đồng nghiệp thân thiết của Mã Trung cho biết ông được nhiều hậu bối yêu quý, thường gọi là "bố" xưng “con”. Ngoài đời, nam diễn viên được nhận xét là người hiền lành, vui vẻ, hiếm khi nổi nóng với đồng nghiệp. Ông thường đem tiếng cười đến cho ê-kíp trong những buổi quay phim.

Diễn viên Mã Trung đăng ảnh nhập viện ngày 13/8. Ảnh: FBNV.

Đồng nghiệp tiết lộ diễn viên Mã Trung có tiền sử bệnh tim và từng hai lần nguy kịch.

Năm 2014 khi đóng phim Giọt nước mắt hận thù, sau một cảnh quay tại bối cảnh bệnh viện, Mã Trung cảm thấy mệt và phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết nếu nhập viện chậm thêm khoảng 10-15 phút có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, nam diễn viên phải phẫu thuật tim.

Đến cuối năm 2019, đầu năm 2020, khi đang quay Cát đỏ, bệnh tim của ông tái phát và tiếp tục nhập viện điều trị. Khi bình phục, nam diễn viên miệt mài hoạt động nghệ thuật.

Ngày 13/8, diễn viên Mã Trung đăng ảnh nhập viện. Cách đây hai ngày, ông gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, khán giả đã hỏi thăm, động viên. "Tôi trân trọng cảm ơn những lời thăm hỏi, động viên sức khỏe gửi đến mình của đồng nghiệp cùng quý khán giả gần xa", nam diễn viên viết.

Diễn viên Mã Trung ghi dấu ấn với nhiều vai phản diện trong gần 40 năm hoạt động.

Ông từ chối nhiều lời thăm trực tiếp vì không muốn làm mất thời gian của mọi người. Trong bài đăng, Mã Trung vẫn giữ cách nói chuyện hài hước, lạc quan. Vì vậy, tin ông qua đời khiến nhiều người bất ngờ.

"Mới biết anh Mã Trung nhập viện nhưng chưa rõ lý do. Thấy anh vẫn lạc quan, đăng bài liên tục nên không ai nghĩ tình trạng lại nặng như vậy. Chúng tôi còn chưa kịp tới thăm. Hôm nay nghe tin anh qua đời, tôi thật sự bàng hoàng", đồng nghiệp của Mã Trung chia sẻ.