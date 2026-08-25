Tháp Chăm nghìn năm tuổi thấp hơn mực nước biển từng bị ngập sâu giờ ra sao?

Mới đây, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế tổ chức lấy ý kiến chuyên gia về bảo tồn và phát huy giá trị tháp Chăm Phú Diên, cùng với đó là giải pháp chống ngập căn cơ, lâu dài. Kỹ sư Lê Văn Quảng - nguyên Phó Giám đốc Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung - đã đề xuất nghiên cứu nâng cao cao trình bảo vệ di tích, trong đó có thể xem xét kích nâng thân tháp hoặc đế tháp thêm khoảng 80-100 cm. Tuy nhiên, phương án này cần được cân nhắc kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến tính nguyên gốc của công trình.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Thừa Thiên Huế - nhận định những đợt ngập gần đây là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với di tích đặc biệt nằm giữa vùng cồn cát ven biển. Theo ông, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, các cơ quan chức năng cần sớm thống nhất giải pháp chống ngập căn cơ, vừa bảo vệ an toàn cho công trình hơn 1.000 năm tuổi, đồng thời gìn giữ tối đa giá trị nguyên gốc của di sản độc nhất vô nhị này.