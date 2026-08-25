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Tây Ninh ‘chốt’ thời hạn 53 xã phải hoàn tất phương án xử lý nhà, đất

Nguyễn Tiến

TPO - Tây Ninh yêu cầu hoàn tất tiếp nhận, bàn giao, quản lý nhà đất trước 30/8, trong bối cảnh 53/65 đơn vị cấp xã chưa có phương án khai thác.

Ngày 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao, quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất được chuyển giao trước ngày 30/8. Người đứng đầu đơn vị chậm tiến độ phải chịu trách nhiệm.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, phương án sắp xếp đối với 3.387 cơ sở nhà, đất trên địa bàn đã được phê duyệt. Trong đó, 420 cơ sở thuộc diện chuyển giao và tỉnh đã ban hành quyết định chuyển giao 393 cơ sở.

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Tây Ninh yêu cầu các địa phương khẩn trương tiếp nhận, quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất được chuyển giao.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận, quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất này còn chậm. Đến nay, mới có 12/65 đơn vị cấp xã xây dựng phương án xử lý, khai thác; 53 đơn vị chưa hoàn thành.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, bàn giao, quản lý và khai thác tài sản theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 30/8.

Đối với những cơ sở đã có phương án xử lý và đủ điều kiện, thủ tục cần thiết, các đơn vị phải tổ chức thực hiện ngay, không để kéo dài.

Với những trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, hiện trạng tài sản, giá cho thuê hoặc các vấn đề chuyên môn khác, địa phương phải xác định rõ nội dung vướng mắc, cơ quan chịu trách nhiệm xử lý và thời hạn hoàn thành.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị được giao quản lý, khai thác chịu trách nhiệm trực tiếp về tình trạng từng cơ sở nhà, đất sau khi tiếp nhận. Không để xảy ra tình trạng xuống cấp, mất vệ sinh, sử dụng sai mục đích, thất thoát tài sản hoặc lấn chiếm đất.

Đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện khai thác, địa phương phải tổ chức bảo vệ, bảo quản thường xuyên, bảo đảm an toàn tài sản và cảnh quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, những trường hợp đã được giao nhiệm vụ, đủ điều kiện thực hiện nhưng chậm triển khai, không hoàn thành đúng thời hạn hoặc để xảy ra thất thoát, lãng phí, xuống cấp, mất mát tài sản, lấn chiếm đất đai thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguyễn Tiến
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