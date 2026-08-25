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Pháp luật

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Đối tượng bị Trung Quốc truy nã tìm cách vượt biên vào Việt Nam

Nguyễn Tiến

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang bị truy nã quốc tế khi người này tìm cách nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới. Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ, bàn giao một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi lừa đảo viễn thông.

Trước đó, trong quá trình thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị chức năng tuần tra khu vực biên giới Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

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Đối tượng CAO JIANBIN. Ảnh: Công an Tây Ninh

Lực lượng chức năng phát hiện một người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch nên tiến hành kiểm tra, ngăn chặn.

Qua xác minh, người này được xác định là CAO JIANBIN (SN 6/3/2001) đang bị Công an Trung Quốc truy nã quốc tế về tội lừa đảo viễn thông và đã lẩn trốn sang Việt Nam.

Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối chiếu, rà soát thông tin và xác định chính xác danh tính đối tượng.

Công an tỉnh Tây Ninh sau đó phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài và lực lượng chức năng Trung Quốc thông qua kênh INTERPOL hoàn tất các thủ tục để bàn giao CAO JIANBIN về Trung Quốc.

Ngày 16/8, tại Trạm Biên phòng Quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp đơn vị chức năng bàn giao đối tượng cho lực lượng Công an Trung Quốc.

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Lực lượng chức năng Trung Quốc tiếp nhận đối tượng CAO JIANBIN.
﻿Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, quá trình bắt giữ, dẫn giải và bàn giao đối tượng được thực hiện đúng quy định pháp luật cũng như các điều ước và thỏa thuận quốc tế song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, bảo đảm an ninh, an toàn.

Việc phối hợp bắt giữ, bàn giao đối tượng truy nã quốc tế góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới và tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nguyễn Tiến
#Trung Quốc #truy nã #Tây Ninh #bắt giữ #hợp tác quốc tế #biên giới

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