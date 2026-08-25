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Pháp luật

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Phát hiện đường dây mua bán, san chiết gas giả ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện đường dây mua bán, san chiết gas giả hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, Công an xã Nam Phù phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh kinh doanh gas trên địa bàn xã Nam Phù.

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Khu vực tập kết, san chiết gas trái phép.

Điển hình, tại cơ sở nạp khí LPG thôn Đông Trạch (xã Nam Phù), do ông Phạm Văn L. làm đại diện, lực lượng chức năng phát hiện 101 vỏ bình gas và 94 bình chứa khí LPG (gas).

Qua xác minh với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu (Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân, Công ty TNHH Gas Venus...), toàn bộ 94 bình gas (mang các nhãn hiệu như Petro Hồng Hà, Venus, Thăng Long Petrol, Gas Đất Việt, GP Petrol, Sellan gas...) đều là hàng giả.

Tại cơ sở kinh doanh của Nguyễn Như S. (thôn Tân Hà, xã Nam Phù), lực lượng chức năng phát hiện 31 chai LPG nghi vấn là hàng giả, 14 chai LPG có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, đồng thời tạm giữ 312 chai LPG ghi thông tin của Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải để làm rõ.

Đáng chú ý, cơ sở này đang có 1.645 chiếc tem chống hàng giả và 257 chiếc màng co nghi vấn giả mạo các thương hiệu Dầu khí Đài Hải, Gas Venus, Trần Hồng Quân.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức từ khâu san chiết, vận chuyển, phân phối đến các điểm bán lẻ.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Gas #LPG #San chiết gas #Cảnh sát #Kinh doanh gas

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