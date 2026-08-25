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Pháp luật

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Xử phạt chủ tài khoản Facebook xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Cảnh Kỳ

TPO - Công an xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long vừa xử phạt 12,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tải bài viết có thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên mạng xã hội.

Trước đó, Công an xã Bình Phú (Vĩnh Long) phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook do L.V.T (trú xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long) quản lý, sử dụng đã đăng tải bài viết có thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nên mời làm việc.

Tại cơ quan công an, L.V.T thừa nhận hành vi vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, T chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

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Công an làm việc và triển khai quyết định đối với L.V.T.

Với vi phạm trên, L.V.T bị phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng, do "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc có dấu hiệu xâm phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm người khác.

Cảnh Kỳ
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