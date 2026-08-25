Đối tượng bốc đầu xe máy, đăng TikTok bị công an xử lý

TPO - Một thiếu niên điều khiển xe máy chở bạn, liên tục bốc đầu trên quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng rồi quay video đăng TikTok để thu hút tương tác. Công an sau đó xác minh, lập biên bản xử lý nhóm liên quan.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng CSGT vừa phối hợp Công an xã Hiệp Thạnh lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với nhóm thanh thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

2 thiếu niên bốc đầu xe máy, sau đó đăng TikTok để câu view.

Theo xác minh, khoảng 0h30 ngày 30/6, K’Ya L. (SN 2009, trú xã Hiệp Thạnh) điều khiển xe máy biển số 49AA-492.42 chở theo K’Đ. (SN 2010), lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn qua thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh.

Trong lúc di chuyển, L. liên tục điều khiển xe chạy bằng một bánh, thực hiện hành vi bốc đầu trên quốc lộ 20. Thiếu niên này còn nhờ nhóm bạn quay lại toàn bộ quá trình.

Đến ngày 1/7, L. đã đăng video ghi lại hành vi trên lên tài khoản TikTok cá nhân nhằm thu hút lượt xem và tương tác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Công an xã Hiệp Thạnh xác minh và mời L. cùng những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Công an làm việc với nhóm thanh thiếu niên.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời nhận thức được mức độ nguy hiểm và ký cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo quy định. Hiện Công an xã Hiệp Thạnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thiếu niên về hành vi gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.