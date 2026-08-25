Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đi thuê 452 tấm thép trải đường rồi đem bán phế liệu

Viết Hà

TPO - Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) dựng lên vỏ bọc nhân viên, đại diện doanh nghiệp, tạo lòng tin với đối tác rồi liên tiếp thuê thép. Sau khi nhận hàng, đối tượng tìm cách vận chuyển đi nơi khác bán lấy tiền và nhanh chóng thay đổi nơi ở, số điện thoại để trốn tránh.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Quỳnh không phải nhân viên, không có quyền lợi, nghĩa vụ và cũng không được ủy quyền đại diện cho Công ty TNHH MTV H.H, có địa chỉ tại phường Xuân Hòa, (tỉnh Phú Thọ).

doi-tuong-lua-dao.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Quỳnh nảy sinh ý định giả danh doanh nghiệp này để thuê thép tấm trải đường rồi đem bán.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đầu tháng 2/2025, Quỳnh liên hệ Công ty TNHH vận tải và dịch vụ L.N, tự giới thiệu là nhân viên, đại diện Công ty H.H để thuê thép.

Để tạo lòng tin, Quỳnh đưa ra nhiều thông tin về các mối quan hệ trong lĩnh vực xây dựng, vận tải; khi chuyển tiền đặt cọc, đối tượng ghi nội dung mang danh nghĩa Công ty H.H và yêu cầu hợp đồng được gửi về bộ phận kế toán của doanh nghiệp để ký, đóng dấu.

Từ ngày 12/2 đến 31/3/2025, Quỳnh 8 lần thuê tổng cộng 452 tấm thép. Sau khi thép được đưa đến các địa điểm Quỳnh giới thiệu là công trường xây dựng, đối tượng thuê xe vận chuyển đến địa điểm khác rồi bán cho cơ sở thu mua phế liệu với giá 10.500 đồng/kg, thu về hơn 4,27 tỷ đồng.

Sau đó, Quỳnh bỏ trốn, liên tục thay đổi nơi ở, số điện thoại và tạo nhiều vỏ bọc để che giấu tung tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/8, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên).

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Viết Hà
#giả danh nhân viên doanh nghiệp #bán thép chiếm đoạt tiền #lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Công an tỉnh Phú Thọ #khởi tố bị can #khởi tố vụ án #người đàn ông bỏ trốn sau khi lừa đảo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe