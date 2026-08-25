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Bộ Nội vụ: Không để ‘khoảng trống pháp lý’ sau sắp xếp bộ máy

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương rà soát toàn bộ văn bản liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời lập danh mục những văn bản còn phải xử lý, hoàn thành trước ngày 1/3/2027.

Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các bộ, cơ quan ngang bộ đã chủ động rà soát, đánh giá và báo cáo Chính phủ để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo phương thức “ủy quyền lập pháp”.

Việc này nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo khung pháp lý để thực hiện phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Tuy nhiên, với nhóm văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng và các văn bản thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền của địa phương, Bộ Nội vụ cho rằng chưa có đủ căn cứ thực tiễn và đánh giá đầy đủ để đề xuất phương án xử lý triệt để.

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Rà soát văn bản liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, không để khoảng trống pháp lý. (Ảnh minh họa)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 190/2025 của Quốc hội.

Đáng chú ý, các bộ, cơ quan ngang bộ được yêu cầu rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành theo thẩm quyền, các văn bản trình cấp có thẩm quyền và các văn bản hành chính đã được ban hành để xử lý vấn đề cấp bách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ.

Lập danh mục các văn bản cần xử lý, hoàn thành trước 1/3/2027

Bộ Nội vụ cũng đề nghị thống kê số lượng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính đã được xử lý đồng bộ, thống nhất thông qua các văn bản pháp luật chuyên ngành được cấp có thẩm quyền ban hành từ ngày 1/3/2025 đến nay.

Cùng với đó, phải lập danh mục các văn bản cần tiếp tục xử lý, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/3/2027.

Đối với những văn bản không thể ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc hoàn thiện trước thời hạn 1/3/2027, các bộ, cơ quan ngang bộ phải đề xuất phương án xử lý và dự kiến thời gian hoàn thành; báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét kéo dài hiệu lực của Nghị quyết số 190/2025 và Điều 32 Luật Tổ chức Chính phủ đến hết ngày 31/12/2027.

Đặc biệt, đối với những cơ chế, chính sách đang phát huy hiệu quả nhưng có nguy cơ chưa thể sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành kịp trước ngày 1/3/2027, các cơ quan cần chủ động đánh giá tác động, đề xuất phương án chuyển tiếp hoặc giải pháp xử lý phù hợp.

Mục tiêu được Bộ Nội vụ đặt ra là không làm gián đoạn việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp; không để phát sinh khoảng trống pháp lý, cũng như những khó khăn, vướng mắc tiếp tục phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Luân Dũng
#Bộ Nội vụ #sắp xếp bộ máy #pháp lý #văn bản #tổ chức bộ máy #quản lý nhà nước #quy định

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