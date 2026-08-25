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Clip: Kẻ gian giả vờ thuê phòng để trộm xe máy tại nhà nghỉ

Tân Lộc

TPO - Nam thanh niên mặc đồ đen, đeo khẩu trang nhiều lần xuất hiện trước một nhà nghỉ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Sau đó đối tượng giả vờ vào thuê phòng, rồi phá khóa lấy xe máy của khách tẩu thoát.

Clip ghi lại cảnh đối tượng giả thuê phòng rồi trộm xe máy của khách khác. Clip: NVCC.

Chiều 25/8, một lãnh đạo UBND phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau xác nhận, công an xã đang xác minh đối tượng nghi giả làm khách để trộm xe máy tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Trước đó, trưa cùng ngày, chủ một nhà nghỉ trên đường Võ Văn Kiệt (phường Bạc Liêu) trình báo công an việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy của khách lúc rạng sáng. Vụ việc được camera an ninh của nhà nghỉ ghi lại toàn bộ.

Theo hình ảnh camera nhà nghỉ ghi lại, lúc 2h50 ngày 25/8, một nam thanh niên mặc quần, áo khoác đen, đeo khẩu trang đến trước nhà nghỉ rồi tự ý mở cổng nhưng không được nên rời đi.

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Sau khi được lấy phòng, thanh niên này nhanh chóng rời đi cùng chiếc xe máy của khách khác.

Tới khoảng 3h15, thanh niên trên quay lại liên hệ với nhân viên nhà nghỉ để thuê phòng. Khi được mở cổng cho vào, nhân viên nhà nghỉ yêu cầu khách xuất trình giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhận phòng, nhưng vị khách này lấy lý do giấy tờ vợ đang giữ, sẽ cung cấp khi vợ đến.

Sau khi nhận phòng, vị khách trên vào ở khoảng 20 phút, rồi rời phòng xuống khu vực để xe phá khóa một chiếc xe máy rồi lấy đi.

Phát hiện mất xe máy, chủ nhà nghỉ trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và trình báo công an địa phương.

Tân Lộc
#trộm xe máy #giả khách #Bạc Liêu #công an #camera an ninh #đột nhập nhà nghỉ

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