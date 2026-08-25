Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm đồng lúa Cần Thơ

TPO - Ngày 25/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi đã đi thăm, tìm hiểu quy trình sản xuất trên đồng lúa, thăm nhà máy chế biến gạo, cá tra tại Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cùng đến thăm một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu tại Cần Thơ. Đoàn đã tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến gạo với các công nghệ cao, các sản phẩm gạo chất lượng cao của doanh nghiệp Việt. Đây cũng là những nội dung Bờ Biển Ngà đặc biệt quan tâm trong quá trình tìm kiếm kinh nghiệm để nâng cao năng suất, sản lượng và phát triển công nghiệp chế biến lúa gạo.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cùng thăm cánh đồng trình diễn các giống lúa tại Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long.
Đoàn công tác cũng đến thăm một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản ở Khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ, tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến, xuất khẩu cá tra và định hướng phát triển chuỗi giá trị thủy sản.
Bờ Biển Ngà đang là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 3 của Việt Nam. Việt Nam cũng nhập khẩu từ Bờ Biển Ngà hạt điều, bông và một số loại nguyên liệu phục vụ sản xuất. Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi mong muốn, Việt Nam tận dụng các lợi thế thương mại, đầu tư sản xuất tại Bờ Biển Ngà và châu Phi.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao Bờ Biển Ngà có buổi làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ.