Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran đối mặt bài toán vốn và công nghệ để khai thác mỏ khí khổng lồ

Quỳnh Như

TPO - Iran vừa phát hiện một mỏ khí đốt mới với hơn 212 tỷ m³ khí. Tuy nhiên, với nguồn trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới, thách thức của Tehran không nằm ở việc tìm kiếm tài nguyên mà là huy động vốn và công nghệ để đưa chúng lên mặt đất.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết mỏ khí mới được phát hiện ở phía nam tỉnh Fars chứa hơn 212,4 tỷ m³ khí đốt, trong đó khoảng 161,41 tỷ m³ có thể khai thác. Ông cho rằng sản lượng có thể thu hồi này tương đương khoảng 15 năm khai thác từ một giai đoạn của mỏ khí Nam Pars.

Loại khí này được mô tả là khí "ngọt", tức có hàm lượng lưu huỳnh tương đối thấp, qua đó giúp giảm chi phí xử lý và vận hành.

oil.jpg
Ảnh minh hoạ.

Bài toán thiếu vốn

Lượng khí nằm trong lòng đất không đồng nghĩa với toàn bộ số đó có thể khai thác thương mại. Khả năng thu hồi thực tế còn phụ thuộc vào hiệu suất khai thác, cơ sở hạ tầng, chi phí vận hành và đặc biệt là nguồn vốn.

Đây là trở ngại lớn đối với Tehran. Các lệnh trừng phạt đã hạn chế khả năng tiếp cận nguồn tài chính quốc tế, đầu tư nước ngoài, cũng như các công ty năng lượng và nhà cung cấp thiết bị phương Tây. Trong khi đó, Iran còn phải dành nguồn lực để duy trì sản lượng tại những mỏ đang khai thác.

Thách thức này thể hiện rõ tại Nam Pars, mỏ khí đốt lớn nhất Iran. Tháng 3/2025, Công ty Dầu khí Quốc gia Iran ký các hợp đồng trị giá khoảng 17 tỷ USD để xây dựng hệ thống tăng áp, nhằm đối phó với tình trạng áp suất tại mỏ ngày càng suy giảm.

Bộ trưởng Paknejad cũng cho biết Iran cần khoảng 19 tỷ USD đầu tư mỗi năm trong bốn năm tới để đạt các mục tiêu sản xuất khí đốt. Điều này đồng nghĩa mỏ mới ở Fars sẽ phải cạnh tranh nguồn vốn với nhu cầu duy trì và nâng cấp các mỏ hiện có.

Khoảng cách công nghệ

Sau nhiều năm chịu trừng phạt, các doanh nghiệp Iran đã phát triển năng lực trong nước và tiếp quản nhiều công việc trước đây do các công ty quốc tế đảm nhiệm. Tuy nhiên, năng lực tự chủ vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế công nghệ chuyên ngành từ nước ngoài.

Chương trình tăng áp tại Nam Pars là một ví dụ. Dự án cần 56 máy nén khí công suất lớn được bố trí tại bảy trung tâm. Phần lớn thiết bị dự kiến được sản xuất trong nước, nhưng một số hạng mục vẫn cần hỗ trợ từ nước ngoài và chuyển giao công nghệ.

Giai đoạn 11 của Nam Pars cũng cho thấy những hạn chế này. Tập đoàn TotalEnergies rút khỏi dự án sau khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt, trong khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) sau đó cũng rời đi. Iran buộc phải tiếp tục dự án chủ yếu với các công ty trong nước, thay vì tiếp cận đầy đủ công nghệ tiên tiến như kế hoạch ban đầu.

Vì vậy, dù các doanh nghiệp Iran có thể tự phát triển nhiều hạng mục quan trọng, thiếu vốn và công nghệ chuyên sâu vẫn có thể khiến các dự án khí đốt mới tốn kém hơn và mất nhiều thời gian hơn. Trong bối cảnh đó, bài toán của Tehran không chỉ là sở hữu bao nhiêu khí đốt, mà là làm thế nào biến nguồn tài nguyên khổng lồ dưới lòng đất thành sản lượng thực tế.

Quỳnh Như
#Iran #khí đốt #vốn #công nghệ #mỏ khí #Fars #Nam Pars

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe