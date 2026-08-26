Thủ tướng Israel đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào ‘tầm ngắm’

TPO - Tấm biển quảng cáo cỡ lớn trên đường cao tốc chính ở Tel Aviv cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành tâm điểm trong chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trên tấm biển là hình ảnh lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh lãnh đạo Iran, Hezbollah và thị trưởng thành phố New York kèm khẩu hiệu: "Họ muốn ông Netanyahu thất bại. Đừng để họ thắng".

Tấm biển quảng cáo cỡ lớn trên đường cao tốc chính ở Tel Aviv. (Ảnh: Reuters)

Vài ngày trước, Thổ Nhĩ Kỳ cũng trở thành tâm điểm trong chiến dịch quân sự mới nhất của Israel.

Các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công căn cứ không quân Abu al-Dahar ở miền bắc Syria, nhắm vào hoạt động mà giới chức Israel cho là sự gia tăng lực lượng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Israel coi đây là mối đe dọa nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khi cuộc bầu cử sẽ diễn ra sau khoảng 2 tháng nữa, cuộc tấn công và thông điệp tranh cử của ông Netanyahu đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận tại Israel và quốc tế: Liệu ông Netanyahu đang hành động để ngăn chặn mối đe dọa chiến lược thực sự, hay đang thổi phồng vấn đề nhằm ghi điểm với cử tri?

Trong suốt sự nghiệp chính trị kéo dài hàng thập kỷ, ông Netanyahu luôn xây dựng hình ảnh "Quý ngài An ninh" - người đủ năng lực để đối phó với mọi mối đe dọa nhằm vào Israel. Ông cũng là một chính trị gia lão luyện, nổi tiếng với khả năng biến khủng hoảng thành lợi thế cho bản thân.

Ông Tom Barrack - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Syria kiêm Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, vừa đưa ra lời chỉ trích công khai hiếm hoi nhắm vào Israel về vụ tấn công vào Syria, gọi đó là hành động "leo thang không cần thiết".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Barrack đưa ra "giả thuyết" rằng Israel "chỉ đơn thuần cố gắng khiêu khích Thổ Nhĩ Kỳ". Ông gọi đây là " nước đi rất hung hăng, nhưng lại có thể mang lại lợi thế khi bước vào cuộc bầu cử".

Về mặt chính thức, Israel khẳng định cuộc tấn công hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu tác chiến: cả ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đều nói rằng thông tin tình báo cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị triển khai lực lượng và khí tài tại căn cứ không quân này.

Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Katz bác bỏ ý kiến cho rằng động thái này xuất phát từ mục đích chính trị, đồng thời cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ sắp thiết lập hiện diện quân sự tại Syria. "Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ cắm rễ hiện diện quân sự tại Syria và đe dọa Israel", ông Netanyahu tuyên bố tuần trước.

Thủ tướng Israel cũng gia tăng giọng điệu gay gắt nhắm vào Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ngày 21/8, văn phòng Thủ tướng Israel đăng bài trên mạng xã hội X, gọi ông Erdogan là "bạo chúa bài Do Thái, đàn áp chính người dân của mình".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

Nhiều hoài nghi

Ông Netanyahu và ông Erdogan vốn bất hòa từ lâu, và mâu thuẫn càng trở nên trầm trọng hơn vì các cuộc chiến tại Dải Gaza, Li-băng và Iran. Ông Erdogan từng gọi ông Netanyahu là “tội phạm chiến tranh” và nhiều lần cáo buộc Israel thực hiện những “hành động tàn bạo” ở Dải Gaza. Ngược lại, ông Netanyahu cáo buộc ông Erdogan hậu thuẫn Hamas.

Gần đây, ông Netanyahu lên tiếng phản đối việc Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Ankara, cảnh báo về "những tham vọng hiếu chiến" của ông Erdogan ở khu vực.

Bối cảnh chính trị đằng sau những mâu thuẫn mới nhất khiến những người chỉ trích ông Netanyahu thêm nghi ngờ.

Ông Yair Golan - lãnh đạo đảng Dân chủ (phe cánh tả), gọi chiến dịch này là hành động "khiêu khích và nguy hiểm".

Cựu Thủ tướng Ehud Barak viết trên mạng xã hội, rằng sự leo thang căng thẳng này "mang đậm toan tính chính trị trước khi bước vào cuộc bầu cử, với những căng thẳng liên tiếp xảy ra - vốn được dàn dựng để gây hoang mang dư luận".

Trong bối cảnh ông Netanyahu cùng khối chính trị của mình đang tụt lại phía sau trong các cuộc thăm dò, những người chỉ trích lo ngại một cuộc khủng hoảng an ninh mới có thể làm thay đổi cục diện chính trị và giúp ông nắm thế chủ động trong việc quyết định vấn đề chính của chiến dịch tranh cử từ nay đến ngày bầu cử.