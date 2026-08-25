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Pháp luật

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Cô gái lừa bán Sâm Ngọc Linh trên mạng

Phạm Trường

TPO - Lê Thị Thanh Hằng mua củ sâm Lai Châu rồi lên mạng quảng cáo là Sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum để bán cho nhiều khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992, trú xã Đông Tiến) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo công an, năm 2023, Hằng bắt đầu tìm hiểu, kinh doanh các sản phẩm Sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum. Tuy nhiên, do giá thành sản phẩm cao nên việc kinh doanh gặp khó khăn.

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Đối tượng Lê Thị Thanh Hằng tại cơ quan điều tra.

Trong quá trình tham gia các nhóm mua bán sâm trên thị trường, Hằng nhận thấy Sâm Lai Châu có đặc điểm, hình thái tương đồng với Sâm Ngọc Linh nhưng giá thành thấp hơn. Khoảng cuối năm 2023, Hằng liên hệ mua cây, củ Sâm Lai Châu của N.Đ.Q. (SN 1988, trú tỉnh Lào Cai) để phục vụ việc kinh doanh.

Mặc dù biết rõ số cây, củ sâm mua của N.Đ.Q. là Sâm Lai Châu, nhưng trong quá trình bán hàng, Hằng vẫn sử dụng tài khoản TikTok “Hằng Lê Sâm Ngọc Linh” để livestream giới thiệu, quảng cáo, chào bán sản phẩm.

Trong quá trình livestream, Hằng cố tình giới thiệu số sâm này là Sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum, đưa ra các thông tin không đúng về chủng loại, nguồn gốc sản phẩm nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Tin vào những thông tin Hằng đưa ra, nhiều khách hàng nhầm tưởng sản phẩm là Sâm Ngọc Linh thật và mua hàng.

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Tang vật liên quan đến vụ án.

Công an xác định Hằng còn đưa Sâm Lai Châu cho em gái là Lê Thanh Hậu (SN 1998) và hướng dẫn Hậu cách thức giới thiệu số sâm này là Sâm Ngọc Linh chính gốc từ Kon Tum để bán cho khách hàng qua mạng xã hội.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Phạm Trường
#Sâm Ngọc Linh #lừa đảo #bán hàng trực tuyến #Thanh Hóa #Lê Thị Thanh Hằng #giả mạo #tội phạm

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