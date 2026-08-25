Vụ diễn viên Kiều Thanh bị bắt vì ma túy: Cảnh sát nổ súng khống chế nhiều đối tượng cầm đầu

TPO - Bị Công an truy bắt, các đối tượng cầm đầu đường dây ma túy đã chống đối quyết liệt, điều khiển ô tô đâm thẳng vào lực lượng Công an nhằm tẩu thoát. Tổ công tác Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã buộc phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế đối tượng bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, vụ án ma túy với 82 đối tượng liên quan, trong đó có diễn viên Kiều Thanh được bóc gỡ xuất phát từ việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy.

Cụ thể, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Thị Đông (SN 1979, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) có hành vi cung cấp dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường Yên Hòa kiểm tra, thu giữ 10 bộ dụng cụ khi đối tượng đang mang đi giao cho khách và tiếp tục thu giữ thêm 781 dụng cụ tại nơi ở.

Mở rộng vụ án, Công an Phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã làm rõ nhiều đối tượng có liên quan đến hoạt động sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Đến ngày 3/8, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã triệu tập, làm việc với 98 đối tượng. Qua xét nghiệm, có 68 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý hình sự 65 đối tượng và đưa 11 trường hợp đi cai nghiện theo quy định. Trong đó, có Kiều Thị Thanh (SN 1981, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội), bị phát hiện, điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan Công an.

Đáng chú ý, quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm, trước hành vi chống đối quyết liệt, điều khiển ô tô đâm thẳng vào lực lượng Công an nhằm tẩu thoát.

Trước tình huống trên, tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã buộc phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế đối tượng bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Đối tượng trong vụ án cùng ma túy thu giữ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 14,655kg Methamphetamine; 1,26kg Ketamine; 6,182kg MDMA; hơn 116 gam heroin; 1 khẩu súng cùng đạn; 843 dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật liên quan khác.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an các phường Khương Đình, Công an phường Hoàn Kiếm, Công an phường Yên Hoà triệu tập tổng số 226 đối tượng (có 144 trường hợp xét nghiệm dương tính với chất ma túy) và củng cố hồ sơ để xử lý hình sự 147 đối tượng.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung ma túy, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.