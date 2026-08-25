Nội dung đề xuất ba điểm mà Ukraine muốn gửi Mátxcơva

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã cùng các quan chức Mỹ và châu Âu soạn thảo một văn bản gồm các ý tưởng hòa bình để gửi cho Mátxcơva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Zelensky, tài liệu này bao gồm các ý tưởng về lệnh ngừng bắn và đề xuất trước đó của Mỹ về việc thiết lập một khu kinh tế tự do tại Donbas - khu vực sẽ do bên thứ ba quản lý.

Yếu tố thứ ba trong văn bản là vai trò của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như những gì "Ukraine sẵn sàng thực hiện để đạt được mục tiêu này". Tuy nhiên, ông Zelensky không đi sâu vào chi tiết.

"Ba ý tưởng mà tôi vừa nêu không phải là ý tưởng của riêng Ukraine”, ông Zelensky nói và cho biết thêm rằng chúng được xây dựng với sự phối hợp của phía Mỹ và châu Âu, trong đó một số ý tưởng bắt nguồn từ các cuộc thảo luận trước đây giữa các nhà đàm phán Mỹ với Ukraine và Nga.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông nhận thấy cơ hội để chấm dứt xung đột, tính từ hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào tháng 12 năm nay cho đến cuối mùa hè năm 2027, trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028 đang đến gần.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu đã đổ vỡ hồi đầu năm nay, khi Ukraine từ chối yêu cầu của Nga về việc nhượng thêm lãnh thổ, đồng thời Washington ngày càng bị cuốn vào cuộc xung đột với Iran.

Các nhà đàm phán Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Mátxcơva lần gần nhất vào tháng 1 và vẫn chưa tới thăm Kiev.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố tuần trước, rằng Nga sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới nhằm đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột tại Ukraine, nhưng các đề xuất này cần phản ánh đúng "thực tế trên thực địa".