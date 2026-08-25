Thanh Hóa: 2 tàu hút cát mắc kẹt dưới chân cầu sông Tào

TPO - Hai tàu hút cát có tải trọng lớn bị trôi dạt rồi mắc kẹt giữa các trụ cầu sông Tào (Thanh Hóa), chắn ngang dòng chảy chính. Chính quyền địa phương đang tìm phương án di chuyển tàu để tránh ảnh hưởng đến cầu khi nước sông tiếp tục dâng cao.

Chiều 25/8, lãnh đạo UBND xã Hoằng Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sáng cùng ngày, địa phương ghi nhận 2 tàu hút cát trọng tải lớn trôi dạt và mắc kẹt dưới chân cầu sông Tào, một nhánh của sông Mã chảy qua địa bàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ chuyên môn UBND xã Hoằng Sơn phối hợp với Công an xã, đơn vị quản lý cầu đường và các lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản và tìm phương án xử lý.

2 tàu hút cát mắc kẹt, chắn giữa dòng chảy chính của sông Tào.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, 2 tàu có chiều dài hàng chục mét, nằm áp sát nhau và mắc kẹt giữa trụ cầu số 7 và 8. Thân tàu chắn ngang dòng chảy chính của sông Tào.

Thời điểm này, nước sông Tào đang dâng cao, dòng nước chảy xiết do những ngày qua trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra mưa lớn. Việc 2 tàu có kích thước lớn mắc kẹt ngay dưới cầu khiến chính quyền địa phương lo ngại nếu mực nước tiếp tục dâng, tàu có thể tác động đến kết cấu cầu hoặc ảnh hưởng đến dòng chảy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 2 tàu thuộc Công ty TNHH Phát triển thương mại và vận tải Tân Phát (trụ sở tại Thanh Hóa).

Lãnh đạo UBND xã Hoằng Sơn cho biết, qua làm việc, đại diện doanh nghiệp có tàu mắc kẹt cho biết do nước sông dâng cao, 2 tàu bị đứt neo và trôi dạt từ khu vực phường Nguyệt Viên. Khi trôi đến cầu sông Tào, các tàu mắc vào khu vực giữa các trụ cầu và không thể tự di chuyển ra ngoài.

Đơn vị này đã huy động công nhân tiếp cận, nổ máy để đưa tàu ra khỏi vị trí mắc kẹt nhưng không thành công. Hiện doanh nghiệp chưa đưa ra được phương án khả thi để di chuyển 2 tàu.

Ngành chức năng đang tìm phương án di chuyển tàu ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Sau khi lập biên bản, UBND xã Hoằng Sơn đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng liên quan, đồng thời xin ý kiến về phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho cầu và việc tiêu thoát nước trên sông.

"Chúng tôi đã bàn bạc và dự kiến trong ngày mai sẽ đưa một tàu lớn khác đến để lai dắt, di chuyển tàu mắc kẹt ra khỏi cầu. Hiện, xã đang bố trí lực lượng túc trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến mực nước và tình trạng của 2 tàu để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh", vị lãnh đạo UBND xã Hoằng Sơn nói.

Cầu sông Tào nằm trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa với lưu lượng phương tiện qua lại lớn.