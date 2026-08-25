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Ô tô gây tai nạn liên hoàn rồi lao vào nhà dân, một người tử vong

Nguyễn Tiến

TPO - Ô tô 7 chỗ tông liên tiếp hai xe máy, làm gãy cột điện trước khi lao vào nhà dân ven đường ở TPHCM. Vụ việc khiến một phụ nữ 31 tuổi tử vong.

Chiều 25/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường ĐT741, phường Phú Lợi, TPHCM khiến một người tử vong.

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Ôtô 7 chỗ tông liên tiếp hai xe máy rồi lao vào nhà dân. Ảnh: X.M

Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, ô tô biển số TPHCM lưu thông trên đường ĐT741 theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM. Khi đến phường Phú Lợi, chiếc xe bất ngờ lao sang phải, tông liên tiếp vào hai xe máy do một phụ nữ và một người đàn ông điều khiển.

Sau cú va chạm, ô tô tiếp tục lao về phía trước, tông gãy cột điện rồi đâm vào một nhà dân bên đường.

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Lực lượng CSGT TPHCM có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: X.M

Hai người đi xe máy bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, một trong hai nạn nhân này (phụ nữ, 31 tuổi, quê Đà Nẵng) không qua khỏi. Tài xế ô tô bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của phương tiện văng tung tóe trên đoạn đường dài hơn 50 m.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT TPHCM có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Tiến
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