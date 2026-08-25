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Mưa lớn kèm gió lốc ‘thổi bay’ mái hàng chục ngôi nhà ở Sơn La

Viết Hà

TPO - Mưa lớn kèm gió lốc từ ngày 24 - 25/8, khiến 39 nhà dân tại xã Song Khủa, tỉnh Sơn La bị tốc mái, chuồng trại hư hỏng.

UBND xã Song Khủa (Sơn La) thông tin, từ ngày 24 - 25/8, trên địa bàn xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to kèm giông lốc. Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại lớn cho địa phương, toàn xã có 39 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, nhiều hộ dân bị hư hỏng chuồng trại chăn nuôi và cây cối.

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Mưa lớn kèm gió lốc khiến hàng chục ngôi nhà ở Sơn La bị tốc mái.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, UBND xã Song Khủa đã triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng tại chỗ được huy động hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn, dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy và xử lý các điểm bị ảnh hưởng.

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Lực lượng Công an hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở.

Trong sáng 25/8, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Song Khủa trực tiếp hỗ trợ 39 hộ dân tại bản Lắn và bản Pưa Dinh sửa chữa, lắp đặt lại mái nhà bị tốc; khắc phục chuồng trại hư hỏng, thu dọn vật liệu, cây cối và vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng.

Bên cạnh hỗ trợ ngày công, Công an xã Song Khủa còn kêu gọi các nhà hảo tâm, cơ sở kinh doanh trên địa bàn chung tay hỗ trợ người dân.

Viết Hà
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