Cháy nhà máy hóa chất ở Nga, hơn 120 người bị thương

TPO - Ít nhất 19 người đang được điều trị tại bệnh viện và hơn 100 người khác bị thương sau khi một vụ hỏa hoạn bùng phát tại tổ hợp hóa chất đang được xây dựng ở vùng Viễn Đông của Nga. Vụ việc cũng khiến một công dân Trung Quốc thiệt mạng.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Telegram)

Theo Reuters, vụ cháy bùng phát ngày 25/8 tại một khu liên hợp hóa chất ở tỉnh Amur của Nga.

Quá trình dập lửa vẫn đang tiếp tục. Các chuyên gia đang tiến hành đốt có kiểm soát lượng khí công nghiệp còn sót lại.

Một người được xác nhận đã thiệt mạng và 123 người khác bị thương, trong đó 19 người phải nhập viện.

“Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời, một trong những nạn nhân - một công dân Trung Quốc - đã không qua khỏi. Gia đình nạn nhân sẽ nhận được sự hỗ trợ, bao gồm cả hỗ trợ tài chính”, khu liên hợp cho biết trong một thông báo.

Theo hãng thông tấn Tass, một máy bay chuyên dụng y tế khẩn cấp chở các bác sĩ đầu ngành sẽ được điều động từ Mátxcơva đến tỉnh Amur để hỗ trợ những người bị thương trong vụ cháy.

Khu liên hợp bị cháy được giới thiệu là một trong những nhà sản xuất polyethylene và polypropylene lớn nhất thế giới. Đây là dự án hợp tác giữa công ty Sibur của Nga và công ty Sinopec của Trung Quốc. Dự án hiện vẫn chưa đi vào sản xuất.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.