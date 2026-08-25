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Pháp luật

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Khởi tố 51 bị can trong đường dây mua bán 24.000 hóa đơn

Hoài Nam

TPO - Ngày 25/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 51 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/12/2025, qua trinh sát trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn và xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập 10 tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, triệu tập, khám xét chỗ ở của 15 đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, giấy tờ, tài liệu liên quan.

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Đối tượng Vũ Hải Đông Dương cùng tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Trong số này, Vũ Hải Đông Dương (SN 1991, quê Phú Thọ, thường trú TP Hồ Chí Minh), được xác định là đối tượng cầm đầu. Kết quả điều tra nhận định Dương đã mua 28 công ty “ma” qua mạng xã hội để xuất bán khoảng 24.000 hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng.

Dương tuyển hàng chục cộng tác viên, thiết lập các đầu mối, trung gian và phân công nhiệm vụ trong đường dây. Số tiền thu lợi bất chính được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố tổng cộng 51 bị can. Một bị can được tách vụ án, chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Dùng 28 công ty 'ma' xuất bán 24.000 hóa đơn #thu lợi hàng chục tỷ đồng #xuất hoá đơn #hoá đơn trái phép #hàng hoá

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