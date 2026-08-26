29 cán bộ lãnh đạo Bạc Liêu cũ chưa kiểm điểm sau kết luận thanh tra từ năm 2024

TPO - Theo rà soát của Thanh tra tỉnh Cà Mau, có tới 29/30 cá nhân từng giữ chức vụ tại tỉnh Bạc Liêu (cũ) vẫn chưa thực hiện kiểm điểm theo kiến nghị tại kết luận thanh tra ban hành năm 2024.

Ngày 25/8, nguồn tin của PV Tiền Phong, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ Cà Mau cung cấp danh sách cá nhân liên quan nội dung kiến nghị xử lý theo Kết luận thanh tra số 73/KL-TTT ngày 28/8/2024, của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũ.

Kết luận thanh tra số 73 chỉ rõ nhiều sai phạm trong công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan sai phạm, nhưng đến nay sau hơn 2 năm, vẫn còn 29/30 cá nhân chưa thực hiện kiểm điểm.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định 5 người Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) chưa thực hiện kiểm điểm theo kiến nghị của kết luận thanh tra.

Cụ thể, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ), có 5 người chưa thực hiện kiểm điểm theo kiến nghị của kết luận thanh tra, gồm: Ông Lâm Quyết Thắng - Giám đốc Sở từ tháng 1 – 12/2016; ông Phạm Quốc Nam - Giám đốc Sở từ tháng 12/2016 – 2020; ông Nguyễn Bình Thuận - Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2016 - 2020.

Riêng ông Lữ Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách giai đoạn 2016 - 2020, và ông Hồ Văn Linh - Phó Giám đốc Sở phụ trách giai đoạn 2017 - 2020, thanh tra đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với sai phạm, hạn chế, thiếu sót.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, qua rà soát, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũ đã tham mưu dự thảo văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ), xin ý kiến chỉ đạo tổ chức kiểm điểm các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cơ quan này cũng trình dự thảo văn bản để Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ chỉ đạo, xử lý các nội dung liên quan.

Tuy nhiên, sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) chưa có văn bản đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. Vì vậy, việc kiểm điểm lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) theo kết luận thanh tra chưa được tiến hành.

Tại UBND TP. Bạc Liêu (cũ), các cá nhân chưa thực hiện kiểm điểm theo Kết luận thanh tra số 73 gồm: Ông Lưu Hoàng Ly - Chủ tịch UBND thành phố giai đoạn tháng 1/2016 - 6/2019; ông Huỳnh Quốc Ca - Chủ tịch UBND thành phố giai đoạn tháng 7/2019 – 7/2020.

Tương tự với 3 Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu gồm: Ông Huỳnh Chí Nguyện, giai đoạn tháng 4/2016 – 2/2017; ông Dương Chí Bình, giai đoạn tháng 3/2017 – 7/2020; ông Trần Văn Mậu, từ tháng 9/2020 trở về sau.

Riêng trường hợp ông Mậu, qua đối chiếu hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bạc Liêu, ông Mậu ký xác nhận ghi nợ tiền sử dụng đất cho 6 trường hợp, với tổng số tiền nợ hơn 3 tỷ đồng.

Đối với thị xã Giá Rai (cũ), công văn xác định Chủ tịch UBND thị xã Đỗ Minh Thắng và Phó Chủ tịch phụ trách Huỳnh Công Quân thiếu kiểm tra, để xảy ra sai sót trong cấp giấy chứng nhận, dẫn đến thu thừa tiền sử dụng đất; xác định sai nguồn gốc đất gây thất thu ngân sách; không triển khai thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và miễn, giảm tiền sử dụng đất sai đối tượng. Cả 2 cá nhân trên cũng chưa kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Ngoài ra, còn một số Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện cũ của Bạc Liêu cũng chưa kiểm điểm trách nhiệm, như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (4 người), Hồng Dân (3 người), Phước Long (4 người), Vĩnh Lợi (3 người) và Hoà Bình (3 người).