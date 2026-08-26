Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kỷ lục chưa từng có của bão số 4

Nguyễn Hoài

TPO - Gần 5 ngày xoay vần trên khu vực vịnh Bắc Bộ, bão số 4 (bão Narra) trở thành cơn bão có thời gian hoạt động lâu nhất và là cơn bão duy nhất tạo ra nút thắt trên đường đi tại vịnh Bắc Bộ, gây ra những hậu quả nặng nề trên đất liền, dù bão không đổ bộ.

Khi áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông vượt qua đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ sáng sớm 21/8, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia được một phen “đau đầu”.

Trong khi trường dòng dẫn quy mô lớn không tạo thành một hướng di chuyển ổn định, bão lại chịu tác động tổng hợp của các hệ thống khí quyển xung quanh và quá trình động lực nội tại của xoáy.

Khi các tác động này thay đổi theo thời gian, hướng và tốc độ di chuyển của bão cũng thay đổi, tạo nên quỹ đạo cong, vòng hoặc có những đoạn thay đổi hướng mạnh. Các yếu tố trên khiến đường đi của bão rơi vào tình trạng “không biết đường nào mà lần”.

bao-2608.png
Quỹ đạo dị thường của bão số 4 trên vịnh Bắc Bộ.

Thực tế cho thấy, gần 5 ngày quần thảo trên vịnh Bắc Bộ, bão số 4 (Narra) có quỹ đạo và diễn biến rất bất thường với tốc độ di chuyển rất chậm, trung bình chỉ khoảng 3–5 km/giờ, thay vì nhanh chóng di chuyển vào đất liền hoặc suy yếu như thường gặp, bão di chuyển vòng, liên tục đổi hướng, có thời điểm dịch chuyển trở lại về phía ngoài Vịnh, đặc biệt tạo ra một nút thắt chưa từng ghi nhận trên vịnh Bắc Bộ.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong quá khứ, đã xuất hiện một số cơn bão/ATNĐ trên Biển Đông có quỹ đạo phức tạp, chuyển hướng và thắt nút nhiều lần trong tháng 8. Tuy nhiên, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, đây là lần đầu tiên ghi nhận.

Thời gian tồn tại kỷ lục

Với đặc điểm hẹp và nông, các cơn bão thường chỉ tồn tại trên vịnh Bắc Bộ khoảng 1-2 ngày trước khi cập bờ, thậm chí có cơn chỉ khoảng 12 giờ. Vì vậy, bão số 4 là một cơn bão vô cùng hiếm thấy khi tồn tại ở khu vực này gần 5 ngày.

Vào vịnh Bắc Bộ từ sáng sớm ngày 21/8, phải đến tối 25/8, bão mới rời vịnh Bắc Bộ sau khi suy yếu thành áp thấp đới và đi vào đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Sáng sớm nay (26/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Theo ông Mai Văn Khiêm, bão số 4 duy trì cấu trúc bão suốt nhiều ngày liên tiếp trên vịnh Bắc Bộ là hiện tượng rất hiếm thấy, so với lịch sử đa số các cơn bão sẽ nhanh chóng đổ bộ hoặc suy yếu.

Trong lịch sử chỉ mới ghi nhận một cơn bão từng tồn tại 4 ngày trên vịnh Bắc Bộ là cơn bão AMY, hoạt động từ 27-30/7/1994, tức là cách đây hơn 32 năm.

Một điểm đáng chú ý khác của bão số 4 là mạnh lên trên vịnh Bắc Bộ, đồng thời duy trì hoàn lưu mạnh trong nhiều ngày và có thời điểm đạt cường độ khoảng cấp 8–9, giật cấp 11.

anh3.jpg
Bão số 4 gây ngập lụt tại nhiều địa phương như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên.

Theo ông Mai Văn Khiêm, chính quỹ đạo phức tạp, tốc độ di chuyển chậm và thời gian tồn tại kéo dài khiến tổng thời gian hoàn lưu bão tác động đến Vịnh Bắc Bộ và đất liền kéo dài hơn đáng kể so với bình thường, để lại hậu quả nặng nề.

Mưa lớn bao trùm 3-4 ngày ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An, lũ vượt báo động 3 trên nhiều dòng sông, tình trạng ngập lụt, sạt lở đất xảy ra ở nhiều tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên. Thủ đô Hà Nội cũng xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17h chiều 25/8, bão số 4 đã khiến 2 người chết và 3 người bị thương. Hơn 1000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hàng nghìn nhà dân bị ngập sâu và cô lập. Bão cũng làm hơn 28.000ha lúa, hoa màu và hơn 9.000ha cây trồng cùng nhiều gia súc, gia cầm và thuỷ sản bị thiệt hại. Bão cũng gây hư hỏng cho hệ thống thuỷ lợi, giao thông và khiến hơn 50.000 hộ dân bị mất điện.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ #bão số 4 #bão Narra #Bão dị thường #bão hiếm thấy #thời tiết miền Bắc #tin bão mới nhất #áp thấp nhiệt đới #mưa lớn miền Bắc #miền Bắc mưa bão #kỷ lục bão số 4

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe