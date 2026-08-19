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Kiến nghị kiểm điểm nguyên phó chủ tịch tỉnh Cà Mau liên quan dự án 20 năm trên giấy

Tân Lộc

TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều nguyên lãnh đạo sở, Ban Quản lý dự án và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh liên quan những hạn chế, thiếu sót tại Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát và xử lý nước thải TP. Cà Mau, kéo dài gần 20 năm vẫn trên giấy.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra với Dự án cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Cà Mau, giai đoạn 1. Dự án được phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi từ tháng 2/2007, tổng vốn đầu tư hơn 399 tỷ đồng (vốn ODA 273 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng trong nước). Sau 2 lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án là 567 tỷ đồng.

Ban đầu, dự án được giao cho Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và công trình đô thị Cà Mau làm chủ đầu tư. Đến tháng 10/2015, dự án chuyển sang Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau thực hiện.

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Một số tuyến đường trên địa bàn TP. Cà Mau (cũ) thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, triều cường.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, dự án đã triển khai gần 20 năm, nhưng đến nay chưa thi công, chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và kỳ vọng. Trong khi hệ thống thoát nước hiện hữu xuống cấp, gây ngập úng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Thanh tra chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai dự án, khi đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo khả thi có tổng mức đầu tư không đầy đủ khối lượng, chi phí, dẫn đến tổng mức đầu tư thấp hơn yêu cầu thực tế. Nhiều hạng mục không có cơ sở, dữ liệu tính toán. Xác định tổng chi phí dự phòng, thực hiện trễ thời hạn so với hợp đồng.

Chủ đầu tư dự án ban hành quyết định chỉ định thầu khi dự toán chuẩn bị đầu tư chưa được phê duyệt; hợp đồng đã nghiệm thu, thanh toán nhưng đến nay chưa ký biên bản thanh lý; thiếu kiểm tra, giám sát, nghiệm thu báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh quản lý thiếu chặt chẽ dẫn đến các đơn vị thực hiện trễ thời hạn hợp đồng đối với 4 gói thầu; chỉ định thầu khi dự toán chưa được phê duyệt…

Trong khi đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) thẩm định, Sở Xây dựng cho ý kiến thiếu kiểm tra, không phát hiện sai sót trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi. Sở Xây dựng ban hành kết quả thẩm định và tờ trình tham mưu UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chưa đảm bảo quy định.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiểm điểm vai trò, trách nhiệm ông Dương Tiến Dũng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong việc ký phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh. Ông Dũng không phát hiện đơn vị tư vấn xác định không đầy đủ khối lượng, chi phí dẫn đến tổng mức đầu tư thấp hơn yêu cầu thực tế.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm vai trò, trách nhiệm đối với các cá nhân: Ông Nguyễn Văn Nở - nguyên Giám đốc và ông Nguyễn Chí Thành - nguyên Phó Giám đốc Công ty cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau; ông Trần Lĩnh Trang - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau;

Kiểm điểm vai trò, trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quốc Định - nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau (nay là Sở Tài chính); ông Nguyễn Việt Hùng và ông Hồ Hoàn Tất - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau.

Tân Lộc
#Cà Mau #thoát nước #dự án #trách nhiệm #chậm tiến độ #lãnh đạo

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