Bộ Y tế còn 16 cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý, tránh lãng phí

TPO - Qua kiểm tra hồ sơ 42 cơ sở nhà, đất thuộc Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ xác định 16 cơ sở thuộc 6 đơn vị đang dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, có khả năng xử lý để khai thông nguồn lực, tránh lãng phí

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác rà soát, sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất tại Bộ Y tế còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Đáng chú ý, qua kiểm tra hồ sơ 42 cơ sở nhà, đất, Thanh tra Chính phủ xác định 16 cơ sở thuộc 6 đơn vị đang dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, có khả năng xử lý để khai thông nguồn lực, tránh lãng phí. Tổng diện tích đất của các cơ sở này là 46.034,4m², cùng một cơ sở là đất nông nghiệp có diện tích 2.020m².

Trong số này, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội có 5 cơ sở; Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có 3 cơ sở; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên có 4 cơ sở; Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập có 2 cơ sở; Báo Sức khỏe và Đời sống có 1 cơ sở và Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp có 1 cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác rà soát, sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất tại Bộ Y tế còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Theo Thanh tra Chính phủ, nếu được xử lý kịp thời, số cơ sở nhà, đất này có thể được đưa trở lại sử dụng hoặc xử lý theo đúng quy định, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực công thay vì tiếp tục để trống hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Đáng chú ý, tại thời điểm ngày 30/4/2026, có 10 cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý, trong đó 2 cơ sở đã bỏ trống trên 12 tháng và 7 cơ sở không còn nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh những tồn tại trong sắp xếp, xử lý nhà, đất, công tác kiểm kê, kê khai, quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu tài sản công cũng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều hạn chế.

Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra phát hiện có cơ sở nhà, đất chưa được kê khai trên phần mềm Tổng kiểm kê; một số báo cáo, đề xuất phương án sắp xếp chưa đúng hướng dẫn. Đặc biệt, có 7 cơ sở nhà, đất không thuộc diện phải sắp xếp theo quy định nhưng vẫn được Bộ Y tế phân loại đưa vào diện sắp xếp lại, xử lý.

Bộ Y tế cũng đã phê duyệt dữ liệu tài sản công đối với một số cơ sở nhà, đất trên Phần mềm quản lý tài sản công khi chưa kiểm tra, rà soát, đối chiếu đầy đủ. Điều này dẫn đến thông tin trên phần mềm còn thiếu hoặc chưa chính xác. Trong tổng số 210 cơ sở nhà, đất do Bộ Y tế quản lý, có 73 cơ sở, tương đương 34,7%, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho thuê tài sản công chưa đúng quy định

Đáng chú ý qua kiểm tra thực địa, Thanh tra Chính phủ phát hiện 6 đơn vị sử dụng cơ sở nhà, đất để cho thuê, liên doanh, liên kết. Trong đó, có đơn vị thực hiện theo Đề án sử dụng tài sản công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, cũng có trường hợp cho thuê mặt bằng để thực hiện hoạt động không lập hồ sơ đề nghị khai thác tài sản công để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đặc biệt, đối với cơ sở nhà, đất của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thanh tra Chính phủ phát hiện từ năm 2014, bệnh viện đã cho thuê tài sản khi chưa có Đề án được phê duyệt; sử dụng tài sản công không đúng mục đích được giao và cho thuê không qua đấu giá theo quy định.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Y tế chấn chỉnh công tác quản lý; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất và quản lý, sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức.

Bộ Y tế được yêu cầu khẩn trương thực hiện các giải pháp khai thông nguồn lực từ tài sản công là nhà, đất, tăng cường phối hợp với địa phương và chỉ đạo quyết liệt 6 đơn vị có 10 cơ sở nhà, đất dôi dư, bỏ trống, không còn nhu cầu sử dụng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát và giám sát việc thực hiện các phương án sắp xếp, xử lý; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm các phương án được phê duyệt được tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch.