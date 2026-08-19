Công ty Cổ phần Tiền Phong tiếp sức hai chị em mồ côi

TPO - Công ty Cổ phần Tiền Phong trao sách giáo khoa, ba lô và đồ dùng học tập, tiếp thêm động lực để hai chị em mồ côi ở xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh yên tâm bước vào năm học mới.

Tại thôn Đồng Lạc, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh, câu chuyện về hoàn cảnh của hai chị em Bùi Thị Thùy Dương (SN 2009), học sinh lớp 12 Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang và Bùi Khánh Duy (SN 2014), học sinh Trường THCS Đồng Lạc khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Hai chị em sớm chịu mất mát quá lớn khi mẹ qua đời sau một vụ tai nạn vào năm 2020. Khi ấy, các em còn nhỏ, phải nương tựa vào bà ngoại. Thế nhưng, người bà cũng mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời vào năm 2022.

Không còn mẹ, cũng mất đi người bà đã cưu mang, hai chị em đứng trước một tương lai nhiều thiếu thốn. Sau đó, hai em được anh Bùi Văn Nguyên, em trai của ông ngoại, nhận về nuôi dưỡng. Từ đó đến nay, Dương và Duy sống cùng vợ chồng anh Bùi Văn Nguyên và chị Đoàn Thị Hương Giang tại thôn Đồng Lạc.

Em Bùi Khánh Duy tiếp nhận sách vở và đồ dùng học tập do Công ty Cổ phần Tiền Phong trao tặng.

Dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai chị em vẫn ngoan ngoãn, cố gắng học tập và từng bước vượt qua những thiếu thốn trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Tú Anh, Phó Bí thư Đoàn xã Yên Thế, cho biết Dương và Duy là hai học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, phải sống nhờ người thân. Điều đáng quý là cả hai em đều ngoan, có ý thức vươn lên trong học tập.

Theo chị Tú Anh, những năm qua, các chương trình hỗ trợ của Công ty Tiền Phong dành cho hai em đã góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập. Từ sách vở đến máy tính và các vật dụng thiết yếu phục vụ việc học, mỗi sự quan tâm đều là nguồn động viên lớn đối với hai chị em.

Mới đây, Công ty Cổ phần Tiền Phong đã trao tặng Dương và Duy bộ sách giáo khoa, ba lô cùng nhiều đồ dùng học tập, giúp hai em chuẩn bị tốt hơn cho năm học mới.

Món quà Công ty Cổ phần Tiền Phong trao tặng tiếp sức cho hai em mồ côi trước thềm năm học mới.

Món quà không quá lớn về vật chất, nhưng với hai học sinh mồ côi mẹ, đó là sự động viên rất đúng lúc. Những cuốn sách mới sẽ theo các em đến lớp; chiếc ba lô mới sẽ đồng hành trên những chặng đường đến trường; còn phía sau món quà là tình cảm, sự sẻ chia của Công ty Cổ phần Tiền Phong.

Người nhà nhận nuôi hai em, xúc động trước sự quan tâm của Công ty Cổ phần Tiền Phong. Bởi sự hỗ trợ thiết thực này giúp Dương và Duy có thêm niềm vui, sự tự tin khi bước vào năm học mới.

Với Dương, năm học này đặc biệt quan trọng khi em bước vào lớp 12, năm cuối cấp với nhiều dự định phía trước. Còn Duy đang tiếp tục những năm tháng học trò. Con đường phía trước của hai chị em chắc chắn còn nhiều khó khăn, nhưng những bàn tay sẻ chia của Công ty Cổ phần Tiền Phong giúp hành trình ấy bớt chông chênh.