Ông lão hiến gần nghìn mét đất, hàng trăm hộ dân làm theo

TPO - Ông Đồng Văn Bình, 69 tuổi, ở thôn Kim Ngọc, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh tự nguyện hiến gần 1.000m² đất để mở rộng Quốc lộ 17, tạo hiệu ứng để hàng trăm hộ dân cùng làm theo.

Ông Đồng Văn Bình hiến gần 1.000m² đất mở rộng đường. Video: Nguyễn Thắng

Đất quý thật, nhưng đường còn quý hơn

Đầu giờ sáng, phóng viên Báo Tiền Phong có mặt tại thôn Kim Ngọc, xã Tân Yên. Quốc lộ 17 chạy qua địa phương rộng thênh thang, với 4 làn xe, hai bên đường là hành lang giao thông khang trang, sạch đẹp. Ít ai biết rằng, để có diện mạo ấy, hàng trăm hộ dân đã tự nguyện lùi lại một bước, nhường đất nhà mình cho con đường phía trước.

Trong đó, ông Đồng Văn Bình là một trong những người tiên phong. Trong căn nhà nằm sát Quốc lộ 17, ông Bình say sưa kể chuyện hiến đất. Giọng ông chậm rãi, nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui khi nói về con đường mới.

Gia đình ông Bình đã sống qua nhiều thế hệ bên Quốc lộ 17. Mảnh đất ông hiến là tài sản được cha ông để lại, được gia đình vun đắp qua nhiều năm. Năm 2025, ông Bình tự nguyện hiến gần 1.000m² đất vườn và đất thổ cư, đồng thời đóng góp ngày công và vật chất để phục vụ việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 17.

Ông Bình thừa nhận, lúc quyết định hiến đất, gia đình cũng tiếc. Nhưng rồi ông nghĩ, nếu mỗi nhà giữ một chút, con đường sẽ mãi chật hẹp; còn nếu mỗi người chịu thiệt một phần, quê hương sẽ có một con đường rộng hơn, an toàn hơn.

Ông Đồng Văn Bình hiến gần 1.000m² đất mở rộng đường giao thông. Ảnh: Nguyễn Thắng

“Đất là tài sản của gia đình, nhưng đường giao thông là tài sản chung. Tôi nghĩ, mình hy sinh một phần lợi ích trước mắt để đổi lấy một tương lai tốt hơn cho quê hương, cho con cháu”, ông Bình chia sẻ.

Thêm vào đó, gia đình ông Bình đang kinh doanh đồ điện dân dụng. Đường sá mở rộng, giao thông thuận lợi, cảnh quan khang trang cũng giúp ích việc buôn bán của gia đình ông. Bởi thế, ông không nhìn việc hiến đất đơn thuần là mất đi một phần tài sản.

“Tôi cho rằng việc hiến đất mở rộng đường giao thông mang lại cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm. Đường rộng hơn thì quê hương phát triển hơn. Hôm nay tôi hiến đất thì ngày mai con cháu sẽ được hưởng giá trị lớn hơn rất nhiều”, ông Bình nói.

Bà Nguyễn Ngọc Lan - vợ ông Bình chia sẻ, khi nghe chồng nói về việc hiến đất mở đường, bà đồng ý ngay: “Đất nhà mình thì quý, nhưng quê hương phát triển thì con cháu mình được hưởng. Tôi là cán bộ về hưu, lại là đảng viên nên càng muốn mình phải làm trước, làm gương”.

Ông Bình còn vận động người dân cùng hiến đất.

Ông Bình hiểu rằng, một gia đình làm thì con đường chưa thể rộng. Muốn tạo thành một tuyến đường khang trang, cần sự đồng lòng của cả cộng đồng. Ông đã vận động người thân, anh em họ hàng và hàng xóm cùng hiến đất.

Từ một người tiên phong thành phong trào

Ông Giáp Văn Hành - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Yên cho biết, ông Đồng Văn Bình là một trong những người hiến đất tiêu biểu, với diện tích lớn nhất tại địa phương.

Có thời điểm, một số người thân trong họ còn khuyên vợ chồng ông Bình nên cân nhắc bởi diện tích đất hiến rất lớn, trong khi đất ven Quốc lộ 17 có giá trị kinh tế cao. Nhưng ông Bình vẫn quyết tâm.

Theo ông Hành, số đất ông Bình hiến với diện tích lớn nên có ý nghĩa rất lớn trong công tác vận động nhân dân. Và sự gương mẫu của ông đã tạo ra hiệu ứng đặc biệt. Sau ông Bình, những hộ dân khác bắt đầu làm theo hiến đất mở rộng đường. Từ một vài hộ, phong trào lan rộng dọc tuyến Quốc lộ 17 qua địa bàn xã Tân Yên. Đến nay, hơn 300 hộ dân đã tự nguyện hiến đất để mở rộng mặt đường và hành lang giao thông.

Mới đây, tại hội nghị phát động phong trào hiến đất làm đường, do Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh phát động, ông Đồng Văn Bình được biểu dương là cá nhân tiêu biểu. Câu chuyện của ông Bình cũng là một lát cắt sinh động trong phong trào người dân Bắc Ninh chung tay xây dựng quê hương.

Từ ông Bình, hơn 300 hộ dân ở xã Tân Yên dọc Quốc lộ 17 đã hiến đất mở rộng đường. Ảnh: Nguyễn Thắng

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, trong xây dựng nông thôn mới, người dân trong tỉnh đã tự nguyện hiến hơn 97.300m² đất. Đất là tài sản lớn đối với người nông dân. Việc người dân sẵn sàng hiến đất không phải vì họ dư dả, mà bởi họ đặt niềm tin vào sự phát triển của quê hương. Niềm tin ấy được tạo dựng từ những việc rất cụ thể, từ từng gia đình, từng khu dân cư và từ sự vận động, thuyết phục của cán bộ Mặt trận.

“Người dân hiến đất là góp phần xây dựng quê hương. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền là trân trọng sự đóng góp đó, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời làm cho những đóng góp ấy được chuyển hóa thành những công trình thiết thực, hiệu quả”, ông Thái nhấn mạnh.