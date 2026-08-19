Đường hơn 67 tỷ đồng ở TPHCM vừa hoàn thành đã hư hỏng

TPO - Tuyến đường Bùi Thị Xuân ở TPHCM có tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ đồng, vừa hoàn thành đã xuất hiện ổ voi, ổ gà, rạn nứt, sụt lún, khiến dư luận nghi ngờ về chất lượng công trình

Ngày 19/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu (TPHCM) cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, đánh giá chất lượng tuyến đường Bùi Thị Xuân sau khi xuất hiện nhiều điểm hư hỏng dù công trình vừa hoàn thành.

Theo đó, chủ đầu tư đã làm việc với nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các bên liên quan để khảo sát hiện trường, đánh giá tổng thể chất lượng công trình.

Chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan khảo sát vị trí mặt đường Bùi Thị Xuân xuất hiện ổ voi, ổ gà. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đáng chú ý, một đơn vị thí nghiệm độc lập được mời khoan lấy mẫu tại ít nhất ba vị trí trên tuyến đường để kiểm tra chất lượng lớp bê tông nhựa.

Các mẫu sẽ được phân tích về vật liệu đầu vào, thành phần cấp phối, hàm lượng nhựa, chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp bê tông nhựa, chiều dày và độ chặt sau thi công.

Kết quả sẽ được đối chiếu với hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các tiêu chuẩn áp dụng. Qua đó, cơ quan chức năng sẽ xác định nguyên nhân, đánh giá chất lượng công trình và đưa ra phương án xử lý.

Đường vừa làm đã xuất hiện ổ voi, ổ gà

Trước đó, người dân phản ánh mặt đường Bùi Thị Xuân xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp như ổ voi, ổ gà, rạn nứt và sụt lún.

Ghi nhận sáng 19/8, một số vị trí hư hỏng trên tuyến đã được nhà thầu trám lại bằng lớp nhựa. Tuy nhiên, nhiều điểm trên mặt đường vẫn còn dấu hiệu rạn nứt, lún.

Mặt đường Bùi Thị Xuân xuất hiện nhiều vị trí rạn nứt, sụt lún sau khi hoàn thành.

Ảnh: Nguyễn Tiến

Anh Nguyễn Hùng, người dân ngụ phường An Phú, cho biết trong quá trình thi công tuyến đường, người dân khu vực từng bức xúc do tiến độ chậm, vật liệu tập kết ngổn ngang, ảnh hưởng việc đi lại của người tham gia giao thông.

“Đường vừa làm xong chưa lâu đã xuất hiện ổ voi, ổ gà. Nhà thầu hiện đã trám lại những vị trí hư hỏng nhưng tôi vẫn lo tình trạng này có thể tái diễn. Mong cơ quan chức năng kiểm tra kỹ nguyên nhân và có biện pháp xử lý căn cơ”, anh Hùng nói.

Một vị trí mặt đường Bùi Thị Xuân bị hư hỏng được nhà thầu tạm thời trám lại bằng nhựa. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu cho biết công trình đã được nghiệm thu hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tạm thời khắc phục các vị trí hư hỏng để bảo đảm an toàn cho người dân. Toàn bộ chi phí khắc phục do nhà thầu thi công chi trả.