Mỹ sắp đưa nhân viên ngoại giao trở lại Trung Đông

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt đầu đưa nhân sự trở lại các cơ quan đại diện ngoại giao tại Trung Đông, những nơi từng phải sơ tán hoặc cắt giảm nhân sự do cuộc chiến với Iran.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, các nhân viên sẽ quay lại làm việc tại cơ quan đại diện ở Li-băng, Israel, Ả-rập Xê-út và Baghdad (Iraq). Người nhà của các nhân viên sẽ được phép quay lại cơ quan đại diện của Mỹ tại Riyadh.

Điều này cho thấy Washington nhận định nguy cơ xung đột với Iran leo thang trong thời gian tới đã giảm bớt, mặc dù một số đại sứ quán ban đầu chưa khôi phục đầy đủ hoạt động.

Theo các nguồn tin, một số đại sứ quán ban đầu sẽ hoạt động với số lượng nhân sự không vượt quá 85% định mức cho phép. Việc đưa một số nhân viên trở lại dự kiến ​​sẽ bắt đầu ngay trong tuần này.

Mỹ đã rút nhân viên khỏi các đại sứ quán trên khắp Trung Đông sau khi mở chiến dịch phối hợp với Israel tấn công Iran từ ngày 28/2. Một số đại sứ quán tại các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh như Ả-rập Xê-út và Kuwait đã bị Iran tấn công, vì thế phải tạm thời đóng cửa.

Giao tranh đã lắng xuống, dù Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran và eo biển Hormuz vẫn bị đóng, trong khi nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến đang đình trệ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, bộ này liên tục đánh giá tình hình an ninh tại các cơ quan đại diện ngoại giao trên toàn thế giới.

"Dựa trên đánh giá mới nhất, chúng tôi đang điều chỉnh bố trí nhân sự tại một số cơ quan đại diện ở Trung Đông, để đảm bảo có thể tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ, đồng thời bảo vệ an toàn và an ninh cho nhân viên của mình", người phát ngôn cho biết.

Trước đó, báo New York Times đưa tin về việc các nhân viên ngoại giao Mỹ sắp trở lại công việc và nới lỏng biện pháp khẩn cấp. Báo này dẫn tài liệu nội bộ cho biết, các đại sứ quán tại Jordan, Oman, Kuwait và Qatar dự kiến ​​sẽ khôi phục mức nhân sự cao hơn.

Cơ quan đại diện của Mỹ tại UAE, Ả-rập Xê-út, Qatar và Li-băng ban đầu sẽ duy trì mức nhân sự tối đa là 85%, trong khi số lượng nhân sự tại cơ sở ở Iraq, Kuwait và Bahrain sẽ bị giới hạn ở mức 75%.