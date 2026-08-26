Canada tung đòn ‘ăn miếng trả miếng’ Mỹ

TPO - Canada công bố biện pháp đáp trả Mỹ, bằng việc áp thuế với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá khoảng 20 tỷ USD mỗi năm, đồng thời triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tương ứng với mức thuế mới nhất mà Washington áp lên hàng hóa Canada.

Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne thông báo các biện pháp đáp trả Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo tuyên bố của Chính phủ Canada ngày 25/8, chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9, với các mức 15%, 25% và 50% áp với khoảng 700 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Mức thuế mới 50% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp với 20 tỷ USD hàng hóa Canada bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/8, sau khi đàm phán giữa hai nước đổ vỡ.

Hành động "ăn miếng trả miếng" kéo quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm xuống thấp hơn. Ngày 25/8, ông Trump còn đe dọa đổi tên hồ Ontario nằm giữa hai nước, thành “hồ America”.

Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne thông báo: “Các biện pháp thuế trả đũa theo nguyên tắc tương ứng từng đồng đô la, từng mức thuế, cùng gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô la sẽ bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp”.

Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Một quan chức Chính phủ Canada cho biết, nước này áp mức thuế 50% với thép, nhôm, đồ nội thất và quần áo; mức 25% với phô mai, đồ gia dụng và một số loại hải sản; và 15% với các sản phẩm điện tử và dụng cụ.

Các mức thuế mới của Mỹ tương đối hạn chế, ảnh hưởng đến khoảng 5% lượng hàng hóa Canada xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia thương mại cảnh báo chúng có thể gây tác động nghiêm trọng và tập trung vào một số ngành vốn đang gặp khó khăn, như sản phẩm gỗ, đặc biệt là các nhà sản xuất tủ bếp.

Theo số liệu thương mại năm 2024, các biện pháp thuế trả đũa của Canada bao phủ lượng hàng hóa tương đương gần 4,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này từ Mỹ.

Bộ trưởng Công nghiệp Canada Melanie Joly cho biết, biện pháp thuế chủ yếu để bảo vệ doanh nghiệp Canada, nhưng cũng nhằm tạo sức ép chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11.

“Chúng ta cần đảm bảo các đối thủ cạnh tranh không được tiếp cận thị trường Canada thuận lợi hơn so với các sản phẩm của chính chúng ta… và đó là lý do các nhà bán lẻ cần thể hiện điều này bằng cách ưu tiên sản phẩm Canada”, bà Melanie Joly nói.

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhắm vào những sản phẩm có thể tác động đến các bang của Mỹ. Vì vậy, chúng tôi đang hành động một cách khôn ngoan và chiến lược để tạo sức ép chính trị, và đó là lý do chúng tôi cho rằng đây là điều đúng đắn cần làm vào thời điểm này”, Bộ trưởng Joly nêu rõ.

Các mặt hàng chịu thuế của Canada còn bao gồm một số loại thực phẩm chế biến, nước hoa và đồ vệ sinh cá nhân, nhựa, gỗ xẻ, bột giấy và các sản phẩm giấy, thảm và quần áo.

Danh sách cũng bao gồm nhiều hàng hóa công nghiệp như sắt, thép, nhôm, dụng cụ cầm tay và các sản phẩm kim loại khác, máy móc và thiết bị điện, đầu máy xe lửa, xe máy, đồ nội thất và thiết bị phục vụ trò chơi.

Canada đồng thời công bố gói biện pháp trị giá 7,5 tỷ CAD (khoảng 5,4 tỷ USD), trong đó có hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chương trình cung cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các mức thuế mới.

Ngân hàng Phát triển Kinh doanh Canada sẽ cung cấp một phần nguồn hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thông qua những khoản vay không tính lãi trị giá từ 2,5 triệu - 5 triệu CAD.

Bộ trưởng Công nghiệp Canada cho biết, các doanh nghiệp sẽ không phải trả khoản vay trong vòng 36 tháng, tức thời gian kéo dài đến hết nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Trump.