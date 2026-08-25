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Tin mới vụ cô gái khuyết tật bị hàng xóm sàm sỡ ở Đắk Lắk

Huỳnh Thuỷ

TPO - Người hàng xóm bị tố sàm sỡ cô gái khuyết tật ở Đắk Lắk vừa bị Công an xã Krông Năng xử phạt 7 triệu đồng, đồng thời buộc xin lỗi nạn nhân công khai.

Liên quan vụ cô gái khuyết tật bị hàng xóm sàm sỡTiền Phong đã phản ánh, ngày 25/8, Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.K. (SN 1967, trú thôn Đông Hồ, xã Krông Năng).

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Ông Phan Như Quỳ và con gái T.K.N.

Theo quyết định, ông K. bị phạt 7 triệu đồng về hành vi “Sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác”, theo điểm d, khoản 5, Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài phạt tiền, ông K. bị buộc xin lỗi cháu T.K.N. công khai tại trụ sở Công an xã Krông Năng, với sự chứng kiến của ông Phan Như Quỳ, cha nuôi của cháu N.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 19h30 ngày 6/8, ông K. đến phòng trọ của ông Phan Như Quỳ tại thôn Đông Hồ chơi. Lúc này, ông Quỳ cùng con gái nuôi là cháu T.K.N. (SN 2009) đang ở phòng.

Khoảng 5 phút sau, ông Quỳ đi đổ rác và nhờ ông K. ở lại trông cháu N. do cô gái bị khuyết tật bẩm sinh, hạn chế về nhận thức.

Trong thời gian ở lại, ông K. và cháu N. chơi đùa. Theo kết quả xác minh, ông K. đã dùng tay sờ, tiếp xúc trực tiếp vào vùng ngực của cháu N. và sờ vào vùng đùi gần vị trí âm hộ, bên ngoài lớp quần.

Làm việc với cơ quan công an, ông K. thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi trên. Cơ quan công an đồng thời thu nhận 2 đoạn video do ông Quỳ cung cấp, ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc.

Từ các tài liệu thu thập được, Công an xã Krông Năng xác định hành vi của ông K. có dấu hiệu sàm sỡ, quấy rối tình dục. Trong quá trình xử lý, cơ quan chức năng xác định việc vi phạm đối với người khuyết tật là tình tiết tăng nặng; ông K. tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Ông K. có dấu hiệu sàm sỡ cháu T.N.K.

Vì sao không xử lý hình sự?

Theo hồ sơ xác minh, cháu N. sinh ngày 2/1/2009, bị khuyết tật bẩm sinh, câm điếc và hạn chế về nhận thức. Khi xảy ra vụ việc, cháu 17 tuổi 7 tháng.

Công an xã Krông Năng nhận định ông K. có hành vi sờ vào vùng ngực và vùng đùi của cháu N., song không có động cơ, mục đích giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của cháu.

Trên cơ sở đó, cùng với việc cháu N. đã trên 16 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc, Công an xã Krông Năng cho rằng hành vi của ông K. không đủ yếu tố cấu thành các tội xâm hại tình dục được xem xét theo các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146 và 147 Bộ luật Hình sự.

Do vậy, vụ việc không được đề xuất xử lý hình sự mà chuyển sang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục.

Căn cứ quy định được áp dụng, hành vi này có khung phạt từ 6-8 triệu đồng. Sau khi xem xét tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Công an xã Krông Năng quyết định mức phạt đối với ông K. là 7 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm phải xin lỗi cháu N. công khai tại trụ sở Công an xã Krông Năng, với sự chứng kiến của ông Phan Như Quỳ.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ông Quỳ phát hiện qua camera hình ảnh người hàng xóm có hành vi sàm sỡ con gái khuyết tật của mình. Sau đó, ông làm đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Huỳnh Thuỷ
#sàm sỡ #Đắk Lắk #phạt tiền #bảo vệ trẻ em #xã hội

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