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Xem camera, người cha tá hỏa phát hiện con gái khuyết tật nặng bị ông hàng xóm sàm sỡ

Huỳnh Thủy

TPO - Sau khi xem camera an ninh, người cha ở Đắk Lắk tá hỏa phát hiện con gái nuôi là người khuyết tật nặng, không thể nói, bị một người đàn ông sàm sỡ.

Ngày 20/8, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Phan Như Quỳ (trú thôn Đông Hồ, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ hành vi xâm hại tình dục đối với con gái nuôi là T.K.N. (SN 2009), người khuyết tật nặng.

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Em T.K.N. bị khuyết tật nặng.

Theo đơn tố cáo, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 6/8, ông N.M.K. (trú cùng thôn) đến nhà chơi. Thời điểm này, ông Quỳ ra ngoài đổ rác nên K. tự ý đi vào trong nhà.

Do trên đường về nhà gặp phụ huynh học sinh trao đổi về việc học phí, ông Quỳ đứng lại nói chuyện một lúc. Khi trở vào, ông Quỳ gặp ông K. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái, ông Quỳ lập tức vào nhà kiểm tra camera an ninh được lắp đặt tại phòng khách.

Theo lời ông Quỳ, hình ảnh camera khiến ông tá hỏa khi phát hiện ông K. được cho là đã có hành vi sờ soạng vào cơ thể cháu N.

Ông Quỳ cho biết, con gái ông là người khuyết tật nặng, không thể nói, nhận thức hạn chế và mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người chăm sóc nên không có khả năng tự vệ hay cầu cứu.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Quỳ đã trích xuất các đoạn camera, lưu vào điện thoại và sao lưu sang USB để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Trong đơn, ông Quỳ đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông K. để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã nắm thông tin ông Quỳ gửi đơn tố cáo việc con gái nuôi bị sàm sỡ. Vị lãnh đạo này cũng xác nhận em N. là người khuyết tật nặng. UBND xã đã giao Công an xã tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu để xác minh vụ việc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ và chưa có kết luận chính thức.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #sàm sỡ #bé gái #khuyết tật #bảo vệ trẻ em

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