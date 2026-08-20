Quảng Ngãi khẩn trương xác minh xe chở cát làm chảy nước xuống đường

TPO - Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương xác minh phản ánh về tình trạng xe vận chuyển cát ướt làm chảy nước xuống đường, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chiêu trò tinh vi của xe chở cát ở Quảng Ngãi: Giấu ống xả nước dưới gầm. Video: Nguyễn Ngọc

Chiều 19/8, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp xác minh, làm rõ phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng liên quan đến hoạt động vận chuyển cát tại một số khu vực trên sông Trà Khúc gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng, một số xe vận chuyển cát từ các bãi khai thác trên sông Trà Khúc chở cát còn ướt, khiến nước và bùn chảy xuống mặt đường trong quá trình lưu thông, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Quang cảnh cuộc họp.

Qua nắm bắt ban đầu, cơ quan chức năng chưa thể khẳng định toàn bộ số cát được phản ánh có nguồn gốc từ các mỏ trên địa bàn Quảng Ngãi hay do phương tiện từ nơi khác vận chuyển qua.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, phản ánh của báo chí là một kênh thông tin quan trọng, giúp cơ quan quản lý kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Theo ông Trung, dù thông tin phản ánh có thể chưa đầy đủ hoặc còn những nội dung cần kiểm chứng, các cơ quan chức năng phải tiếp nhận nghiêm túc, với tinh thần cầu thị, khẩn trương xác minh, làm rõ và chủ động quản lý địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, yêu cầu các bộ phận chuyên môn đề nghị cơ quan báo chí cung cấp hình ảnh, video, biển số phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển của những xe chở cát được phản ánh. Từ các dữ liệu này, lực lượng chức năng sẽ truy xét phương tiện, xác định nguồn cát, mỏ khai thác và các đơn vị liên quan để có cơ sở xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực có hoạt động khai thác, tập kết và vận chuyển khoáng sản; đồng thời phát huy vai trò giám sát của người dân.

Cát được hút, bơm lên từ mỏ không để lắng nước mà trực tiếp đưa lên xe tải.

Theo Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi, các chủ mỏ phải chấp hành nghiêm quy định trong khai thác, tập kết và vận chuyển khoáng sản. Cát sau khi khai thác phải được tập kết, để ráo nước trước khi đưa lên phương tiện vận chuyển.

Xe chở cát khi lưu thông phải che phủ bạt kín, bảo đảm không để cát, nước hoặc bùn đất rơi vãi xuống đường. Phương tiện cũng phải qua trạm rửa lốp trước khi ra khỏi khu vực khai thác.

Xe tải chở cát lưu thông trên tuyến đường Nam Phước - Xuân Phổ ra cầu Phước Lộc (xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Trường hợp để cát, nước chảy xuống đường gây ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý TN&MT tăng cường phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần chấn chỉnh hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn.

Vệt nước kéo dài trên tuyến từ cầu Phước Lộc ra tuyến ĐT623B.

Nước và cát chảy lênh láng trên mặt đường.

Trước đó, ngày 11/8, Báo Tiền Phong đăng bài “Theo chân xe chở cát ‘tắm đường’ ở Quảng Ngãi: Những ống nước tinh vi được giấu dưới gầm xe”, phản ánh tình trạng xe chở cát ướt từ các khu vực khai thác ven sông Trà Khúc lưu thông trên đường, làm nước và bùn cát chảy xuống mặt đường.

Qua nhiều ngày ghi nhận, phóng viên phát hiện một số xe chở cát rời khu vực khai thác khi cát vẫn còn ướt. Trong quá trình di chuyển, nước từ thùng xe chảy xuống đường, kéo theo bùn đất, tạo thành những vệt dài trên mặt đường.

Đáng chú ý, một số phương tiện còn chế hệ thống ống dẫn nước được bố trí dưới gầm xe.

Đáng chú ý, trong quá trình ghi nhận, phóng viên đã phát hiện một số phương tiện có cách thức khá tinh vi để xử lý lượng nước trong thùng xe. Thay vì để nước chảy trực tiếp từ phía sau thùng xuống đường như thường lệ, một số xe được hàn nâng phần gờ phía sau thùng nhằm giữ nước lại.

Sau đó, tài xế chừa một lỗ nhỏ phía trong và đấu nối với ống dẫn. Ống được đưa xuống phía dưới, nằm giữa các bánh xe. Khi xe chạy, nước từ thùng cát theo đường ống chảy xuống khu vực bánh xe.