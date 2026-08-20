Cận cảnh công trình khủng sai phép bên sông Hương chờ cưỡng chế

TPO - TP. Huế khẳng định không có cơ sở xem xét đề nghị điều chỉnh hồ sơ để giữ lại các hạng mục xây dựng sai phép tại dự án Huế Times Square (Quảng trường Thời đại), đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt hạng mục được xây dựng vượt quy mô cho phép. Đáng chú ý, khu vực thông tầng giữa công trình đã được quây kính cường lực và lợp mái nhựa trong suốt với diện tích hơn 410 m2. Chủ đầu tư còn xây thêm hai ô thang máy, nâng tổng chiều cao công trình lên khoảng 12,2 m, vượt hơn 4 m so với chiều cao được cấp phép.
Ngoài ra, nhiều hạng mục không có trong hồ sơ thiết kế và giấy phép xây dựng cũng được hình thành như quán cà phê Katinat diện tích khoảng 236 m2, phòng tiếp khách bằng khung sắt và kính, nhà vệ sinh.