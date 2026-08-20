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Cận cảnh công trình khủng sai phép bên sông Hương chờ cưỡng chế

Ngọc Văn

TPO - TP. Huế khẳng định không có cơ sở xem xét đề nghị điều chỉnh hồ sơ để giữ lại các hạng mục xây dựng sai phép tại dự án Huế Times Square (Quảng trường Thời đại), đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm.

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Thông tin từ Văn phòng UBND TP. Huế cho biết, thành phố sẽ triển khai các biện pháp cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với những hạng mục xây dựng sai phép﻿ tại dự án Huế Times Square (Quảng trường Thời đại), địa chỉ số 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa.
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Theo ông Hoàng Việt Cường - Chánh Văn phòng UBND TP. Huế, sau khi UBND phường Thuận Hóa phát hiện các vi phạm và ban hành quyết định xử phạt hành chính﻿, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh đã đề nghị điều chỉnh các hồ sơ liên quan nhằm giữ lại những hạng mục đã xây dựng để bảo đảm tính đồng bộ của dự án. Tuy nhiên, qua xem xét, cơ quan chức năng xác định đề nghị này không có cơ sở giải quyết.
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Trước đó, vào tháng 4/2026, UBND phường Thuận Hóa đã xử phạt Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh số tiền 110 triệu đồng do tổ chức thi công nhiều hạng mục không đúng giấy phép xây dựng được cấp tại dự án Huế Times Square, đồng thời yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình.
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Theo hồ sơ, dự án Huế Times Square được cấp giấy phép xây dựng ngày 11/4/2025 trên khu đất ven sông Hương. Theo quy hoạch﻿ chi tiết hai bờ sông Hương đoạn qua trung tâm thành phố được phê duyệt năm 2021, khu đất này được quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ với mật độ xây dựng tối đa 5%.
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Công trình chỉ được xây dựng một tầng và không vượt quá 8 m tính từ cao độ mặt đường ven sông. Giấy phép xây dựng được cấp cho khu dịch vụ một tầng cao 8 m, diện tích khoảng 400 m2, tầng hầm rộng 630 m2 và nhà kỹ thuật phụ trợ diện tích 62,5 m2.
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Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt hạng mục được xây dựng vượt quy mô cho phép. Đáng chú ý, khu vực thông tầng giữa công trình đã được quây kính cường lực và lợp mái nhựa trong suốt với diện tích hơn 410 m2. Chủ đầu tư còn xây thêm hai ô thang máy, nâng tổng chiều cao công trình lên khoảng 12,2 m, vượt hơn 4 m so với chiều cao được cấp phép.
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Ngoài ra, nhiều hạng mục không có trong hồ sơ thiết kế và giấy phép xây dựng cũng được hình thành như quán cà phê Katinat diện tích khoảng 236 m2, phòng tiếp khách bằng khung sắt và kính, nhà vệ sinh.
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Khu am thờ bề thế này cũng không có trong hồ sơ thiết kế và giấy phép xây dựng.
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Cùng với đó là bốn trụ trang trí tại lối vào công trình cũng là hạng mục vi phạm... Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các hạng mục phát sinh﻿ này không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, làm thay đổi quy mô công trình và ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan khu vực ven sông Hương.
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Thời điểm bị xử phạt, đại diện chủ đầu tư cho rằng việc xây dựng sai phép không phải hành vi cố ý mà xuất phát từ sự phối hợp nội bộ chưa nhịp nhàng. Doanh nghiệp đồng thời đề nghị được bổ sung, điều chỉnh giấy phép xây dựng để hợp thức hóa các hạng mục đã thi công.
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Sau khi ban hành quyết định xử phạt, UBND phường Thuận Hóa yêu cầu doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định. Trường hợp quá thời hạn mà không hoàn tất thủ tục pháp lý, chủ đầu tư phải tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, đến hết thời hạn cho phép, doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục dứt điểm các tồn tại, sai phạm. Đề xuất điều chỉnh hồ sơ để giữ lại các hạng mục đã xây dựng cũng không được cơ quan chức năng chấp thuận.
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Đầu tháng 8 vừa qua, UBND phường Thuận Hóa ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Theo quyết định này, Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh phải phá dỡ toàn bộ﻿ phần công trình xây dựng vi phạm và tự chịu mọi chi phí tổ chức thực hiện.
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Ghi nhận từ công trình vào ngày 20/8, việc tháo dỡ những hạng mục vi phạm tại Huế Times Square vẫn chưa được triển khai. Theo chính quyền địa phương, việc cưỡng chế sẽ được thực hiện dứt điểm trong tháng 8 này, nhằm bảo đảm kỷ cương trong hoạt động xây dựng và giữ gìn cảnh quan khu vực trung tâm ven sông Hương.
Ngọc Văn
#Huế Times Square #Quảng trường Thời đại #xây dựng sai phép #cưỡng chế tháo dỡ #An Phú Minh #ven sông Hương #phường Thuận Hóa #TP. Huế #vi phạm trật tự xây dựng #cảnh quan sông Hương

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