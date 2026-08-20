Cận cảnh công trình khủng sai phép bên sông Hương chờ cưỡng chế

TPO - TP. Huế khẳng định không có cơ sở xem xét đề nghị điều chỉnh hồ sơ để giữ lại các hạng mục xây dựng sai phép tại dự án Huế Times Square (Quảng trường Thời đại), đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm.