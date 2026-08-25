Quảng Ngãi đề nghị Báo Tiền Phong cung cấp thông tin xe chở cát trên sông Trà Khúc

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh việc vận chuyển cát khai thác khu vực sông Trà Khúc gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 25/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản gửi Báo Tiền Phong, đề nghị phối hợp cung cấp thông tin liên quan phản ánh về việc vận chuyển cát khai thác tại các khu vực trên sông Trà Khúc gây ô nhiễm môi trường.

Theo Sở NN&MT, việc này được thực hiện theo Văn bản số 8139/UBND-NNMT ngày 16/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra nội dung phản ánh của các cơ quan thông tấn, báo chí liên quan đến hoạt động vận chuyển cát khai thác tại các khu vực trên sông Trà Khúc.

Xe tải chở cát lưu thông trên tuyến đường Nam Phước - Xuân Phổ ra cầu Phước Lộc (xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, Sở NN&MT được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung thông tin báo chí phản ánh; xử lý nghiêm hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Để phục vụ việc xác minh, Sở NN&MT đề nghị Báo Tiền Phong phối hợp cung cấp các thông tin liên quan, gồm lộ trình, biển số xe, thời gian, vị trí được đề cập trong bài viết phản ánh.

Theo Sở NN&MT, những thông tin này sẽ là cơ sở để cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nước và cát chảy lênh láng trên mặt đường.

Chiều 19/8, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp xác minh, làm rõ phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng liên quan đến hoạt động vận chuyển cát tại một số khu vực trên sông Trà Khúc gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, phản ánh của báo chí là một kênh thông tin quan trọng, giúp cơ quan quản lý kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Theo ông Trung, dù thông tin phản ánh có thể chưa đầy đủ hoặc còn những nội dung cần kiểm chứng, các cơ quan chức năng phải tiếp nhận nghiêm túc, với tinh thần cầu thị, khẩn trương xác minh, làm rõ và chủ động quản lý địa bàn.

Đáng chú ý, một số phương tiện còn chế hệ thống ống dẫn nước được bố trí dưới gầm xe.

Bên cạnh đó, yêu cầu các bộ phận chuyên môn đề nghị cơ quan báo chí cung cấp hình ảnh, video, biển số phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển của những xe chở cát được phản ánh. Từ các dữ liệu này, lực lượng chức năng sẽ truy xét phương tiện, xác định nguồn cát, mỏ khai thác và các đơn vị liên quan để có cơ sở xử lý nếu phát hiện vi phạm…

Trước đó, ngày 11/8, Báo Tiền Phong đăng bài “Theo chân xe chở cát ‘tắm đường’ ở Quảng Ngãi: Những ống nước tinh vi được giấu dưới gầm xe”, phản ánh tình trạng xe chở cát ướt từ các khu vực khai thác ven sông Trà Khúc lưu thông trên đường, làm nước và bùn cát chảy xuống mặt đường.

Qua nhiều ngày ghi nhận, phóng viên phát hiện một số xe chở cát rời khu vực khai thác khi cát vẫn còn ướt. Trong quá trình di chuyển, nước từ thùng xe chảy xuống đường, kéo theo bùn đất, tạo thành những vệt dài trên mặt đường.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

Đáng chú ý, trong quá trình ghi nhận, phóng viên đã phát hiện một số phương tiện có cách thức khá tinh vi để xử lý lượng nước trong thùng xe. Thay vì để nước chảy trực tiếp từ phía sau thùng xuống đường như thường lệ, một số xe được hàn nâng phần gờ phía sau thùng nhằm giữ nước lại.

Sau đó, tài xế chừa một lỗ nhỏ phía trong và đấu nối với ống dẫn. Ống được đưa xuống phía dưới, nằm giữa các bánh xe. Khi xe chạy, nước từ thùng cát theo đường ống chảy xuống khu vực bánh xe.