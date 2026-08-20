Thanh tra phát hiện nhiều vi phạm tại mỏ cát Nam Trung Hải

TPO - Thanh tra tỉnh Hưng Yên xác định Công ty TNHH Xây dựng Nam Trung Hải còn nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình khai thác cát tại mỏ TH12, từ sử dụng phương tiện chưa phù hợp thiết kế, quản lý sản lượng khai thác thiếu chính xác đến kê khai thiếu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường...

Thanh tra tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết quả thanh tra việc tổ chức thực hiện giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ cát TH12 của Công ty TNHH Xây dựng Nam Trung Hải. Mỏ cát này được UBND tỉnh Hưng Yên cấp phép khai thác với diện tích 95ha, công suất 750.000m³/năm, thời hạn khai thác 5 năm.

Qua kiểm tra hồ sơ, thanh tra phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh. Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng phương tiện khai thác có công suất chưa phù hợp với nội dung được lựa chọn trong thiết kế cơ sở và thiết kế mỏ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác còn sai tọa độ các điểm khép góc, không phù hợp với giấy phép khai thác khoáng sản. Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2024 có số liệu chưa chính xác.

Công tác giám sát việc sử dụng cát của các tổ chức mua cát nhằm bảo đảm đúng mục đích theo giấy phép khai thác cũng chưa được thực hiện đầy đủ. Đáng chú ý, số liệu theo dõi, thống kê khối lượng khoáng sản khai thác hằng ngày của doanh nghiệp không khớp với phiếu giao nhận hàng. Điều này khiến việc quản lý, xác định chính xác sản lượng khoáng sản thực tế khai thác gặp khó khăn.

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Theo Thanh tra tỉnh Hưng Yên, một số tháng của năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Nam Trung Hải kê khai thuế tài nguyên theo sản lượng bán ra thay vì sản lượng khoáng sản thực tế khai thác theo quy định. Việc xác định chưa đúng căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số thuế tài nguyên phải nộp. Tổng số thuế tài nguyên được xác định thiếu là khoảng 1,48 tỷ đồng; riêng phần chênh lệch được xác định cần truy thu tại kỳ kê khai tháng 4/2025 là hơn 25,8 triệu đồng.

Đối với phí bảo vệ môi trường, doanh nghiệp cũng kê khai theo sản lượng bán ra và áp dụng hệ số K chưa đúng quy định đối với hoạt động khai thác lộ thiên. Qua đó, số phí bảo vệ môi trường phải nộp chưa được kê khai đầy đủ, với số tiền được xác định gần 456,4 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên còn xác định đến ngày 31/3/2026, Công ty TNHH Xây dựng Nam Trung Hải còn nợ ngân sách Nhà nước hơn 2,008 tỷ đồng, gồm hơn 1,278 tỷ đồng tiền thuế tài nguyên và hơn 730,4 triệu đồng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Ngoài các khoản thuế, phí nêu trên, doanh nghiệp còn có vi phạm về thời điểm lập hóa đơn khi thực hiện 4 lần xuất hóa đơn không đúng thời điểm, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế.

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Hưng Yên xác định Công ty TNHH Xây dựng Nam Trung Hải chịu trách nhiệm chính đối với các tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ cát TH12.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm với vai trò cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành giấy phép khai thác khoáng sản.

Từ những vi phạm được phát hiện, ngoài yêu cầu xử lý về tài chính, thuế, Thanh tra tỉnh Hưng Yên kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Công ty TNHH Xây dựng Nam Trung Hải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; căn cứ kết quả kiểm điểm để có biện pháp xử lý theo quy định.