Chấp hành viên có hành vi tiêu cực, vụ lợi, nhiều lần vay tiền của người được thi hành án

TPO - Kết luận xác định, đương sự tố cáo Chấp hành viên Phạm Quang Trưởng có hành vi tiêu cực, vụ lợi, nhiều lần vay tiền là đúng. Hành vi này vi phạm quy định những việc Chấp hành viên không được làm.

Bị tố sách nhiễu, vay mượn tiền của đương sự

Bộ Tư pháp vừa công khai Kết luận của Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh An Giang đối với các nội dung tố cáo ông Phạm Quang Trưởng và ông Hồ Hoàng Vĩnh Phú (đều là Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Thoại Sơn, nay là Phòng THADS Khu vực 10, An Giang).

Theo kết luận, Chấp hành viên Phạm Quang Trưởng bị tố cáo có hành vi tiêu cực, vụ lợi vì đã vay mượn tiền đương sự khi được phân công tổ chức thi hành án; có hành vi sách nhiễu, vi phạm quy định những việc Chấp hành viên không được làm…

Trong khi, Chấp hành viên Hồ Hoàng Vĩnh Phú bị tố không cho người được thi hành án thực hiện quyền được nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án (vi phạm khoản 2 Điều 104 Luật THADS).

Theo tố cáo của bà V. L. M. P. (người tố cáo), từ trước đến nay bà và Chấp hành viên Phạm Quang Trưởng không có quan hệ làm ăn, mua bán hay vay mượn tiền của nhau. Chỉ khi ông Trưởng được phân công trực tiếp tổ chức thi hành án vụ việc của bà thì ông Trưởng nhiều lần hỏi mượn tiền bà.

Ảnh minh họa AI.

Bà P. đã chứng minh giao dịch vay mượn tiền bằng các sao kê ngân hàng thể hiện bà chuyển cho ông Trưởng 80 triệu đồng, cùng với việc ông Trưởng chuyển trả cho bà đủ số tiền trên trong thời gian được phân công tổ chức thi hành án. Nhiều tin nhắn Zalo cũng thể hiện việc ông Trưởng chủ động hỏi mượn tiền và tin nhắn “hứa hẹn vụ việc giải quyết sớm hơn”.

Bà P. cho rằng, lợi dụng mình là Chấp hành viên trực tiếp thi hành án, ông Trưởng đã mượn tiền người được thi hành án là bà, đây là hành vi tiêu cực, vụ lợi.

Ngoài ra, trong thi hành công vụ, ông Trưởng không thông báo cho bà bằng văn bản về quyền nhận tài sản trừ nợ theo quy định, các lần thông báo không có quy định thời hạn nhận tài sản trừ nợ là vi phạm khoản 2 Điều 104 Luật THADS. Hành vi này của ông Trường đã tước đoạt quyền nhận tài sản trừ nợ của người được thi hành án. Hậu quả là không kết thúc được vụ việc thi hành án, càng kéo dài lãi quá hạn ngân hàng tăng, phần dư dôi để thi hành án cho bà P. giảm xuống.

Với Chấp hành viên Hồ Hoàng Vĩnh Phú, bà P. cho rằng người này được phân công tổ chức thi hành án vụ việc nhưng khi bà đề nghị nhận tài sản trừ nợ, ông Phú không cho bà nhận tài sản. Chỉ giải thích, ông Trưởng (Chấp hành viên trước đây) thực hiện sai quy trình.

Vi phạm đạo đức công vụ

Đoàn xác minh làm việc với người bị tố cáo ghi nhận, Chấp hành viên Phạm Quang Trưởng có vay 80 triệu đồng, đã trả cho bà P. Cán bộ này không thừa nhận vay mượn tiền trong thời gian phân công án là hành vi tiêu cực, vụ lợi mà vay vì quen biết, là giao dịch dân sự.

Trong khi, Chấp hành viên Hồ Hoàng Vĩnh Phú khẳng định công dân tố cáo ông không cho người được thi hành án nhận tài sản là sai.

Qua xem xét, THADS tỉnh An Giang kết luận, công dân tố cáo ông Phạm Quang Trưởng có hành vi không thông báo cho người được thi hành án quyền nhận tài sản để khấu trừ vào số tiền được thi hành án; có hành vi tiêu cực, vụ lợi vì đã vay mượn tiền đương sự khi được phân công tổ chức thi hành án... là tố cáo đúng.

Ông Trưởng đã vi phạm quy định về những việc Chấp hành viên không được làm; vi phạm về đạo đức công vụ; vi phạm quy định của Đảng liên quan đến hoạt động công vụ.

Trong giai đoạn tự giải trình và làm việc với đoàn xác minh vụ việc, Chấp hành viên còn quanh co, chưa tự giác nhìn nhận khuyết điểm, sai sót. Do đó, đoàn xác minh kiến nghị Trưởng THADS tỉnh An Giang xem xét, xử lý kỷ luật ông Trưởng tương xứng với tính chất, mức độ.

Đối với chấp hành viên Hồ Hoàng Vĩnh Phú, kết luận cho thấy ông Phú đã không kiên quyết báo cáo, đề xuất lãnh đạo đơn vị kịp thời chỉ đạo giải quyết vụ việc, làm phát sinh tố cáo. Quá trình làm việc, ông Phú có thái độ tiếp thu, nhìn nhận khuyết điểm.

Đoàn xác minh kiến nghị Trưởng THADS tỉnh An Giang xem xét tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Phú.