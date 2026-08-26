Tọa đàm Sửa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá: Siết thực thi, tăng phối hợp liên ngành

report Sửa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá: Lấp khoảng trống, siết thực thi

Khai mạc tòa đàm, Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong thông tin, sau hơn 13 năm đi vào cuộc sống, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đang đứng trước những thách thức mới. Thị trường xuất hiện thêm nhiều sản phẩm, cách thức kinh doanh cũng thay đổi, trong khi một số quy định hiện hành đã bộc lộ khoảng trống, chưa theo kịp thực tế.

Không khó để bắt gặp tình trạng hút thuốc tại nhà hàng, quán ăn, bến xe hay nhiều nơi công cộng. Quy định đã có nhưng việc tuân thủ chưa thật sự nghiêm. Ở nhiều nơi, người được giao nhiệm vụ nhắc nhở lại không có thẩm quyền xử phạt, còn lực lượng kiểm tra thì mỏng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu khai mạc tòa đàm

Đáng chú ý, sự xuất hiện của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới đang đặt ra nhiều vấn đề trong quản lý. Trong khi đó, thuốc lá vẫn được bày bán khá phổ biến, dễ tiếp cận. Cách trưng bày tại các điểm bán, dù không phải là quảng cáo trực tiếp, vẫn có thể tạo hiệu ứng thu hút, nhất là với người trẻ.

“Sau hơn 13 năm thực thi, đã đến lúc cần nhìn lại những gì còn bất cập để Luật có thể theo kịp thực tế, vừa lấp được khoảng trống pháp lý, vừa nâng cao hiệu quả thực thi.”

Ngày 22/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 160/NQ-CP, thống nhất thông qua hai nhóm chính sách lớn trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo định hướng này, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác sẽ bị cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp và sử dụng. Các cơ sở bán buôn, bán lẻ cũng sẽ không được trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.

Đây là những thay đổi lớn, nhất là khi Việt Nam hiện có khoảng 16 triệu người hút thuốc, trong đó có một bộ phận là người trẻ.

Từ những vấn đề đang đặt ra, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm “Góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi): Tăng cường hiệu quả thực thi và phối hợp liên ngành”.

Tọa đàm là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội và đại biểu Quốc hội cùng trao đổi, nhìn nhận những điểm còn vướng trong thực tế và đề xuất giải pháp. Mục tiêu cuối cùng là để những quy định khi được sửa đổi không chỉ chặt chẽ hơn trên giấy, mà thực sự có thể đi vào cuộc sống.