Nữ chính trong bộ phim Việt có kinh phí cao kỷ lục

TPO - Trần Thiên Tú đảm nhận vai nữ chính trong ''Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh'' - dự án huyền sử có mức đầu tư lớn, cần thu khoảng 180 tỷ đồng để hòa vốn. Từ cô bé Ngô trong "Áo lụa Hà Đông", nữ diễn viên sinh năm 1991 trở lại với hình tượng chiến binh, trực tiếp thực hiện phần lớn cảnh hành động sau nhiều tháng tập võ.

Nữ chính đóng cặp cùng mỹ nam nghìn tỷ Tuấn Trần

Ra rạp từ ngày 28/8, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh lấy cảm hứng từ giai thoại xoay quanh nơi an táng Đinh Tiên Hoàng. Sau khi nhà vua băng hà, bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ hộ tống 99 cỗ quan tài theo nhiều hướng nhằm đánh lạc hướng phe phản loạn, bảo vệ bí mật lăng mộ và linh khí Đại Cồ Việt.

Dự án gây chú ý bởi lựa chọn dòng phim huyền sử, vốn ít được các nhà sản xuất Việt Nam khai thác do yêu cầu lớn về bối cảnh, phục trang, đạo cụ và dàn dựng hành động. Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn phụ trách chỉ đạo võ thuật, quy tụ Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Quách Ngọc Ngoan, NSND Tự Long, NSƯT Kim Oanh, Lê Minh Thuấn…

Theo thông tin từ ê-kíp, phim cần thu khoảng 180 tỷ đồng mới đạt điểm hòa vốn. Con số này đặt tác phẩm trước áp lực lớn tại phòng vé, nhất là khi phim huyền sử chưa phải dòng phim có lượng khán giả ổn định ở thị trường Việt Nam.

Tạo hình của Thiên Tú trong Hộ linh tráng sĩ. Cô đóng cặp cùng "mỹ nam nghìn tỷ đồng" Tuấn Trần.

Trần Thiên Tú đóng An Nhiên, con gái Tả tướng quân và là cháu của Dương hoàng hậu. Sinh trưởng trong gia đình quyền quý, nhân vật lại không muốn bị giới hạn trong khuôn mẫu của một tiểu thư. An Nhiên mê võ, có ý chí mạnh mẽ và muốn tự chứng minh năng lực. Bất chấp sự ngăn cản của cha, cô gia nhập đoàn hộ linh, chấp nhận đối mặt các cuộc truy sát để hoàn thành lời thề bảo vệ bí mật lăng mộ vua Đinh.

Thiên Tú đóng cặp với Tuấn Trần - nam diễn viên đảm nhận vai Nguyên Phong. Anh được xem là một trong những gương mặt có sức hút phòng vé của điện ảnh Việt sau khi góp mặt trong nhiều tác phẩm đạt doanh thu cao. Tổng doanh thu các phim điện ảnh có Tuấn Trần tham gia đã vượt mốc nghìn tỷ đồng, nổi bật là Bố già, Đất rừng phương Nam, Mai và Làm giàu với ma.

Sự kết hợp giữa một nam diễn viên quen thuộc với khán giả và nữ chính từng gián đoạn hoạt động điện ảnh trong thời gian dài là nước đi đáng chú ý. Trần Thiên Tú phải trải qua ba vòng tuyển chọn, gồm xét hồ sơ, kiểm tra thể lực và thử mức độ tương tác với các diễn viên khác. Sau khi nhận vai, cô bước vào quá trình chuẩn bị kéo dài khoảng 7-8 tháng.

“Đây là bộ phim đầu tiên tôi tham gia có quy mô lớn và dành thời gian tiền kỳ cho diễn viên lâu như vậy. Tôi chưa từng học võ nên tự đặt áp lực phải tuân thủ kỷ luật, tập thật tốt và phối hợp chính xác với mọi người”, Thiên Tú nói.

Tuấn Trần và Lê Minh Thuấn cũng bắt đầu tập luyện khi chưa có nền tảng võ thuật. Ba diễn viên thường tự ví mình là nhóm học viên cần được các huấn luyện viên chú ý nhiều nhất trong lớp. Ngoài những bài thể lực, họ phải làm quen với binh khí, học cách di chuyển theo đội hình và ghi nhớ các chuỗi động tác dài.

Quá trình quay phim cũng phát sinh nhiều tình huống. Khi Tuấn Trần bị chấn thương, ê-kíp phải hủy bài đánh đã chuẩn bị và dựng lại động tác ngay tại hiện trường. Thiên Tú có khoảng 30 phút để ghi nhớ phần di chuyển mới trong một cảnh chiến đấu tập thể. Việc thay đổi đòi hỏi cô vừa thuộc vị trí của mình, vừa bảo đảm nhịp phối hợp với các diễn viên và đội cascadeur.

Nhan sắc của nữ chính Hộ linh tráng sĩ có kinh phí 180 tỷ đồng.

Bên cạnh hành động, mối quan hệ giữa An Nhiên với người cha do Quách Ngọc Ngoan thể hiện là tuyến tâm lý quan trọng. Nhân vật muốn được gia đình công nhận nhưng lựa chọn chứng minh bản thân bằng cách bước vào một nhiệm vụ có thể phải trả giá bằng tính mạng. Thiên Tú thể hiện An Nhiên theo hướng cứng cỏi trong chiến đấu nhưng vẫn để lộ sự tổn thương của một người trẻ luôn khao khát được thừa nhận.

Đả nữ thế hệ mới

Trần Thiên Tú không phải gương mặt mới của điện ảnh Việt. Cô từng vào vai bé Ngô trong Áo lụa Hà Đông năm 2006, sau đó xuất hiện trong Huyền thoại bất tử, Dành cho tháng Sáu và Tim hằn vết sẹo. Nét diễn trong trẻo cùng ngoại hình nhỏ nhắn khiến cô trước đây chủ yếu được nhớ đến qua những nhân vật thiên về nội tâm.

Sự nghiệp diễn xuất của Thiên Tú từng gián đoạn khi cô sang Trung Quốc học tập. Nữ diễn viên theo học chuyên sâu về biểu diễn và tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Hý kịch Trung ương. Sau thời gian dài vắng bóng, cô trở lại màn ảnh với Cám (2024) và Tử chiến trên không (2025), trước khi nhận vai hành động đầu tiên trong Hộ linh tráng sĩ.

An Nhiên đánh dấu sự thay đổi rõ rệt về hình tượng của Thiên Tú. Từ diễn viên tự nhận có tính cách nhỏ nhẹ và chưa từng học võ, cô phải rèn thể lực, tập đối kháng, sử dụng kiếm và thực hiện các bài đánh liên hoàn. Hai thanh kiếm titan khiến tay nữ diễn viên thường xuyên đau mỏi. Có những buổi tập, cô trở về nhà trong tình trạng khó cầm đũa.

Johnny Trí Nguyễn thường yêu cầu diễn viên loại bỏ sự do dự trong động tác. “Anh Johnny luôn nhắc chúng tôi rằng chiến binh khi giao đấu không thể ủy mị. Đòn đánh phải dứt khoát và người diễn viên phải sẵn sàng chịu va chạm. Việc nghe hai chữ chiến binh lặp lại mỗi ngày dần tạo cho tôi phản xạ khi nhập vai”, Thiên Tú kể.

Thiên Tú đang xây dựng hình ảnh đả nữ thế hệ mới.

Đạo diễn hành động Tuấn Nguyễn nhận xét nữ diễn viên có khoảng 70-80% tố chất để theo đuổi hình tượng đả nữ. Thiên Tú tự thực hiện phần lớn cảnh chiến đấu, chỉ cần người đóng thế ở những động tác có mức độ nguy hiểm cao.

Sau suất chiếu sớm, Thiên Tú gây chú ý với tạo hình cổ trang cùng các cảnh sử dụng song kiếm. Khán giả nhận xét gương mặt của cô phù hợp nhân vật dã sử, động tác có lực và tương đối dứt khoát.

Thử thách với Thiên Tú không dừng ở võ đường. Nữ diễn viên cùng đoàn phim từng quay liên tục bảy ngày đêm tại khu vực Thung Ui, Ninh Bình để hoàn thành cảnh tế đàn cuối phim. Thời tiết lạnh, lịch quay kéo dài và các cảnh giao đấu khiến dàn diễn viên nhanh chóng mất sức.

“Sau mỗi tiếng hô cắt mọi người lập tức chạy về phía đống lửa, chia nhau khoai và ngô nướng để giữ ấm. Lúc đó ai cũng vừa mệt vừa rét, nhưng không khí trong đoàn khiến tôi nhớ mãi”, cô chia sẻ.