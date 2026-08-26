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Hơn 200 người xuyên đêm tìm kiếm 3 người mất tích trên sông ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và người dân xuyên đêm tìm kiếm 3 người mất tích trên sông Linh Nham. Tuy nhiên, đến 8h30 ngày 26/8, chưa có nạn nhân nào được tìm thấy.

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Linh Nham làm 3 người mất tích, sáng 26/8, UBND phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 8h30 ngày 26/8 vẫn chưa có nạn nhân nào được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 17h ngày 25/8, khi chèo thuyền trên sông Linh Nham thì thuyền bị lật. Theo thông tin ban đầu, trên thuyền có 4 người gồm: Dương Văn B (SN 1990), Dương Văn H (SN 1987), Dương Tiến V (SN 2003) và Đặng Bá L (SN 1983) cùng trú tại phường Linh Sơn.

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Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm 3 người mất tích.

Sau khi thuyền bị lật, ông Dương Văn H (mặc áo phao) dạt vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu.

"Vị trí xảy ra lật thuyền giáp ranh giữa xã Văn Hán và Đồng Hỷ, còn người bị nạn lại trú ở phường Linh Sơn", ông Trần Chí Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Linh Sơn chia sẻ.

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Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm 3 người mất tích trên sông Linh Nham.

Ông Dũng cũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng Công an, quân đội, chính quyền địa phương cùng các lực lượng cứu hộ với tổng hơn 200 người đã tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng nay vẫn chưa có nạn nhân nào được tìm thấy.

Thanh Hiếu
#Lật thuyền #Linh Nham #Mất tích #Thái Nguyên #Cứu hộ #Tai nạn

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