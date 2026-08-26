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Thời tiết trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup ra sao?

Nguyễn Hoài

TPO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thành phố Hà Nội hôm nay (ngày 26/8) vẫn duy trì thời tiết nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác. Khu vực sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội tối 26/8 khá mát mẻ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thành phố Hà Nội hôm nay vẫn duy trì thời tiết nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Tại sân vận động Mỹ Đình, nơi diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan tối nay (26/8) thời tiết khá mát mẻ. Dự báo từ 17-21h, từ chiều tối đến khoảng thời gian kết thúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp, trời không mưa.

Từ sau 21h đến 23h, khu vực sân vận động Mỹ Đình có thể xuất hiện mưa rào nhẹ.

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Sân vận động Mỹ Đình có thể xuất hiện mưa rải rác từ sau 21h tối nay (26/8). Ảnh minh họa

Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h tối nay 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là trận quyết định ngôi vô địch giải đấu, sau khi hai đội đã hoàn tất lượt đi tại Bangkok.

Ở trận lượt đi ngày 22/8 trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã tạo lợi thế lớn khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-0. Hai bàn thắng được ghi trong hiệp hai bởi Nguyễn Hai Long ở phút 62 và Nguyễn Quang Hải ở phút 69. Đáng chú ý, cả hai cầu thủ đều được HLV Kim Sang-sik tung vào sân từ ghế dự bị.

Chiến thắng này giúp Việt Nam có lợi thế lớn trước khi bước vào trận lượt về và đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Nguyễn Hoài
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