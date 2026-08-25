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Chủ tịch FIFA đi chuyên cơ thăm Việt Nam, dự khán trận Chung kết ASEAN Cup 2026

Vĩnh Xuân

TPO - Ngày 25/8, thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ dự khán trận chung kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan.

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Tin cho biết ông Gianni Infantino và TTK FIFA Mattias Grafstrom sẽ đến Việt Nam. Cả 2 sẽ dự khán trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tháng 2 năm 2018, Chủ tịch FIFA Infantino từng đến thăm làm việc tại Việt Nam sau khi đội U23 Việt Nam giành vị trí Á quân U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc). Ông Infantino đã gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ, Bộ VHTTDL đồng thời thăm trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Cùng với thành công của bóng đá Việt Nam giai đoạn qua, quan hệ quốc tế của VFF cũng được nâng tầm. Bóng đá Việt Nam hiện có cả đại diện ở các tổ chức quốc tế như FIFA, AFC.

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Quan hệ quốc tế của bóng đá Việt Nam đặc biệt được đẩy mạnh trong giai đoạn qua

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang trong Thường vụ AFC từ năm 2011, Trưởng ban Thi đấu AFC. Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung trúng cử Uỷ ban Kỷ luật FIFA, trọng tài viên người Việt Nam ở Toà án trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Mới đây nhất, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Anh Tú cũng được phân công làm Trưởng đoàn bóng đá bãi biển AFC Asiad 20 (Nhật Bản).

Vĩnh Xuân
#Chung kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Chủ tịch FIFA Gianni Infantino #Thái Lan

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