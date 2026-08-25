Vì sao chân sút trẻ nhất đội tuyển Việt Nam chưa thi đấu phút nào ở ASEAN CUP 2026?

TPO - Ngọc Mỹ, tiền đạo 22 tuổi của đội tuyển Việt Nam, vẫn chưa được sử dụng phút nào từ đầu chiến dịch ASEAN CUP 2026. Ngoài khía cạnh chiến thuật, có một chút tiếc nuối cho anh vì sự thiếu may mắn...

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa sử dụng 3 cầu thủ bất kỳ phút nào. Danh sách này gồm hai thủ môn Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên và tiền đạo trẻ nhất đội Nguyễn Ngọc Mỹ. Ngoài 2 trường hợp thủ môn vốn không bất ngờ vì đây là vị trí hiếm khi xoay vòng, NHM có một chút tiếc nuối cho Ngọc Mỹ. Anh vẫn chưa thể chen chân vào hàng công đang vào phom của Việt Nam gồm những Xuân Son, Đình Bắc, Hai Long, Tài Lộc…

Không phải ngẫu nhiên Ngọc Mỹ được thầy Kim trao cơ hội góp mặt tại giải đấu lớn. Cầu thủ 22 tuổi sở hữu nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn, tinh thần chiến đấu ngoan cường cùng khả năng kiểm soát bóng ấn tượng và lối chơi điềm tĩnh. Ở mùa giải quốc nội vừa qua, Ngọc Mỹ đã ghi 4 bàn thắng then chốt, góp công lớn giúp CLB chủ quản Thanh Hóa trụ hạng. Ngọc Mỹ có thể được đưa vào sân trong thế trận bế tắc.

Dẫu Ngọc Mỹ tiềm năng là vậy, cuộc cạnh tranh trên hàng công đội tuyển lại quá khốc liệt. Trong khi các chân sút dự bị khác như Phạm Gia Hưng hay Nguyễn Trần Việt Cường đã ít nhiều được tung vào sân thử lửa, Ngọc Mỹ vẫn thường xuyên phải ngồi ngoài.

Ngọc Mỹ là 'quân bài tẩy' của HLV Kim Sang-sik tại giải U23 châu Á

Thực tế, Ngọc Mỹ suýt nữa đã có màn ra mắt màu áo ĐTQG nếu thần may mắn mỉm cười. Trong cuộc đọ sức với Campuchia, HLV Kim Sang-sik đã lên kế hoạch tung tiền đạo tuyển U23 vào sân ở khoảng thời gian cuối trận. Nhưng đến phút 90+1, ông lại rút Tiến Anh ra nghỉ để nhường chỗ cho Gia Hưng.

Ngay sau đó, chiến lược gia người Hàn Quốc định đưa tiếp Ngọc Mỹ vào thay thế Đình Bắc. Thế nhưng, một tình huống trớ trêu đã xảy ra khi ban huấn luyện phát hiện đội tuyển đã dùng hết quyền thay người. Sự cố hy hữu này khiến tiền đạo trẻ đành ngậm ngùi đánh rơi cơ hội ra sân.

Càng vào vòng trong, tính chất then chốt càng lớn nên Ngọc Mỹ càng khó được sử dụng. Ngay cả Việt Cường cũng chỉ được thi đấu vài phút cuối trận khi ban huấn luyện muốn giữ sức cho bộ khung đá chính. Trong khi đó, Gia Hưng và Văn Đô cũng gần như bị “lãng quên” ở vòng knock-out.

Dù lỡ hẹn đầy tiếc nuối nhưng Ngọc Mỹ có lẽ không buồn nhiều. Vì chặng đường của anh vẫn đang vô cùng rộng mở. Nếu tuyển Việt Nam thi đấu bùng nổ và sớm giành được tỷ số an toàn ở trận chung kết lượt về, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ bù đắp để Ngọc Mỹ có trải nghiệm quý giá đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia.