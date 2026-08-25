Những cột mốc lịch sử đội tuyển Việt Nam sẽ phá vỡ một khi lên ngôi tại ASEAN CUP 2026

TPO - Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vừa mang ý nghĩa phân định ngôi vương bóng đá khu vực, vừa là thời khắc bóng đá Việt Nam đứng trước những cột mốc vĩ đại. Nếu đội tuyển chinh phục thành công, ASEAN CUP 2026 sẽ trở thành chiến dịch vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử giải vô địch Đông Nam Á, triết lý "phòng ngự để vô địch" đã được nhiều đội bóng áp dụng để xưng vương. Singapore ở kỳ 1998, Malaysia vào năm 2010 hay chính Việt Nam ở 2008 là những ví dụ tiêu biểu.

Nhưng tại ASEAN Cup 2026, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã nâng triết lý ấy lên một tầm cao mới. Tính đến trước thềm trận chung kết lượt về, mành lưới của "Những chiến binh Sao Vàng" mới chỉ rung lên vỏn vẹn 1 lần (bị Bento sút tung lưới ở trận thắng Campuchia 3-1). Đây là một thống kê khó tin, minh chứng cho sự tổ chức kỷ luật, bọc lót kín kẽ và phong độ chói sáng của các cá nhân nơi hệ thống phòng ngự.

Nếu tiếp tục giữ sạch lưới tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ đi vào lịch sử với tư cách là nhà vô địch nhận ít bàn thua nhất trong một kỳ AFF/ASEAN Cup. Trong trường hợp hàng thủ có một chút sơ sẩy và bị Thái Lan chọc thủng lưới 1 lần, Việt Nam sẽ chính thức san bằng kỷ lục thủng lưới ít nhất mà đội tuyển Singapore đã thiết lập vào năm 1998 (2 bàn thua).

Bất kể kịch bản nào xảy ra, sự vững chãi của hàng thủ Việt Nam năm nay, dưới sự chỉ huy của những trung vệ thép và tài năng trong khung gỗ, đã thực sự tạo nên một di sản đáng tự hào.

Các hậu vệ Việt Nam cùng thủ môn Lê Giang đang phòng ngự rất tốt

Không những xây dựng một bức tường thành vững chắc, phiên bản đội tuyển Việt Nam 2026 còn trình diễn một lối chơi tấn công rực lửa và đa dạng. Hiện tại, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã nã vào lưới đối phương tổng cộng 19 lần, dẫn đầu danh sách ghi bàn của chiến dịch. Hiếm khi nào, Việt Nam lại dẫn đầu về số bàn thắng của giải đấu, ngay cả ở kỳ 2024 thuyết phục như vậy nhưng tuyển Việt Nam vẫn kém khá xa số bàn thắng của Thái Lan.

Trước mắt, thành tích này là một bước đột phá mang tính lịch sử của riêng bóng đá Việt Nam vì trong cả 3 lần xưng vương Đông Nam Á trước đây vào các năm 2008, 2018 và 2024, Việt Nam chưa bao giờ là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Năm nay, chúng ta đang hướng tới một sự thống trị toàn diện: vừa vô địch, vừa trở thành cỗ máy tấn công "bá đạo" nhất.

Tuy nhiên, tham vọng của hàng công Việt Nam không chỉ dừng lại ở vị trí số một của năm 2026. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đang phả hơi nóng vào kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ AFF/ASEAN CUP mà Singapore đã thiết lập năm 2004 với 23 bàn. Nếu ghi thêm tối thiểu 4 bàn ở trận chung kết lượt về, Việt Nam sẽ xô đổ kỷ lục tồn tại 22 năm này để trở thành nhà vô địch sở hữu nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại.

Còn một khi ghi thêm 2-3 bàn, đội bóng áo đỏ sẽ chính thức trở thành nhà vô địch có nhiều pha lập công nhất trong thời gian thi đấu chính thức (bởi 3 trong số 23 bàn của Singapore năm 2004 được ghi ở thời gian hiệp phụ). Với phong độ thăng hoa của các họng pháo trên hàng công, việc xé lưới Thái Lan để khắc tên mình vào kỷ lục tấn công là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay tuyển Việt Nam.

Sự kình địch giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn là tâm điểm của khu vực, và trận chung kết ASEAN Cup 2026 mang theo một sứ mệnh đặc biệt: thay đổi cán cân quyền lực về hiệu suất chiến thắng ở trận đấu cuối cùng. Đội tuyển Singapore vẫn đang nắm giữ kỷ lục tuyệt đối ở các trận chung kết với tỷ lệ chiến thắng 100% (vào chung kết 4 lần và vô địch cả 4).

Trong khi đó, Thái Lan và Việt Nam đang cùng nhau bám đuổi. Trước giải đấu năm nay, người Thái dẫn đầu về số lần vào chung kết (11 lần) và giành 7 chức vô địch, đạt tỷ lệ 63,6%. Đây là tỷ lệ cao thứ 2 toàn giải sau Singapore. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 với tỷ lệ vô địch 60% (thắng 3/5 lần vào chung kết).

Nếu nâng cao chiếc cúp vô địch tại Mỹ Đình, Việt Nam sẽ chính thức vươn lên vị trí thứ 2, đẩy kình địch truyền kiếp xuống phía dưới. Khi đó, tỷ lệ chiến thắng trong các trận chung kết của "Chiến binh Sao Vàng" sẽ tăng lên mức 66,7% (thắng 4/6 lần). Và thất bại sẽ khiến tỷ lệ của người Thái sụt giảm xuống chỉ còn 58,3% (thắng 7/12 lần). Đây là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh vượt trội và khả năng tỏa sáng ở những thời khắc quyết định của bóng đá Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Xuân Son và Đình Bắc đang cùng dẫn đầu cuộc đua phá lưới

Một chức vô địch áp đảo thường được phản ánh qua các danh hiệu cá nhân. Tại giải đấu năm nay, các tuyển thủ Việt Nam đang bỏ xa phần còn lại của khu vực trong cuộc đua tới danh hiệu cá nhân, tạo tiền đề cho một cuộc càn quét vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Trên hàng công, bộ đôi Xuân Son và Đình Bắc đang chia nhau dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với cùng 5 pha lập công. Ở khung gỗ, Patrik Lê Giang đang là ứng cử viên số một và gần như không có đối thủ cho danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất khi chỉ để lọt lưới 1 bàn, kèm theo vô số pha cứu thua xuất thần làm nản lòng mọi tiền đạo.

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên điều chưa từng có tiền lệ: cùng lúc ẵm trọn 4 danh hiệu cá nhân cao quý nhất giải đấu. Bộ sưu tập này bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Đình Bắc đang là cầu thủ trẻ thể hiện thuyết phục nhất, vượt trội mọi đối thủ).

Chưa từng có một đội tuyển quốc gia nào trong lịch sử Đông Nam Á có thể tạo ra sự áp đảo tuyệt đối ở mọi tuyến đến vậy. Cột mốc này sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho một thế hệ vàng phát triển rực rỡ, đồng đều và toàn diện của bóng đá nước nhà.