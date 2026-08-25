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Thể thao

Tây Ninh nhất toàn đoàn Giải vô địch Roller Sports các CLB quốc gia 2026

Trọng Đạt

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch Roller Sports các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 đã khép lại, với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về Tây Ninh.

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Giải vô địch Roller Sports các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 quy tụ 168 vận động viên xuất sắc đại diện cho 25 đoàn, tỉnh, thành phố và câu lạc bộ trên toàn quốc đã chứng kiến những cuộc tranh tài ở 44 nội dung thi đấu.

Điểm đáng chú ý của giải năm nay là sự tham gia ngày càng đa dạng về địa bàn, với các đơn vị, câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh, thành phố như: Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa cùng nhiều địa phương và câu lạc bộ trên cả nước.

Sự mở rộng về số lượng đơn vị tham dự cho thấy, Roller Sports đang từng bước phát triển vượt ra ngoài những địa phương có phong trào mạnh truyền thống, tạo nên một mạng lưới tập luyện và thi đấu rộng khắp.

Màn rượt đuổi huy chương kịch tính

Cuộc đua giành vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng toàn đoàn đã diễn ra nghẹt thở cho tới những nội dung thi đấu cuối cùng. Xuất sắc thể hiện sự đồng đều và vượt trội ở các cự ly then chốt, đoàn Tây Ninh đã dẫn đầu Bảng tổng sắp với tổng cộng 27 huy chương (10 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng).

Xếp ngay sau ở vị trí Á quân là đoàn Đồng Tháp với 8 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 9 huy chương đồng (tổng 28 huy chương). Mặc dù, sở hữu tổng số huy chương nhỉnh hơn nhưng các vận động viên đến từ vùng đất Sen Hồng đành chấp nhận ngôi quán quân về tay Tây Ninh do kém 2 tấm huy chương vàng.

Tuy sở hữu bộ khung vận động viên có kỹ thuật cá nhân ấn tượng nhưng tại giải lần này, đoàn TP. Hồ Chí Minh chỉ cán đích ở vị trí thứ ba toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Chủ nhà Khánh Hòa cũng đã có một kỳ giải đấu vô cùng thành công khi xếp thứ 4 chung cuộc với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, để lại dấu ấn đậm nét cả về công tác đăng cai lẫn chất lượng chuyên môn của các vận động viên.

Phát hiện nhiều nhân tố triển vọng

Một trong những điểm nhấn chuyên môn của giải là việc phát hiện những vận động viên có thành tích nổi bật, mở ra nhiều kỳ vọng cho lực lượng kế cận của Roller Sports Việt Nam. Vận động viên Phan Lâm Diệu Nhi (Khánh Hòa) là một trong những gương mặt nổi bật khi xuất sắc giành 2 huy chương vàng ở các nội dung Slalom Junior Nữ và Battle Slalom Nữ.

Thành tích này cho thấy tiềm năng của vận động viên trẻ đến từ Khánh Hòa, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu của công tác phát triển Roller Sports tại địa phương.

Bên cạnh đó, các địa phương như: Đắk Lắk và Gia Lai cũng để lại dấu ấn tại giải. Vận động viên Nguyễn Đỗ Hữu Phú (Đắk Lắk) giành huy chương bạc nội dung Senior D. Vận động viên Phạm Mai Tuấn Kiệt (Gia Lai) giành huy chương đồng nội dung Senior D.

Những thành tích trên có ý nghĩa quan trọng bởi đây là những vận động viên đến từ các địa phương đang phát triển phong trào Roller Sports, cho thấy tiềm năng mở rộng nguồn vận động viên chất lượng cao trên phạm vi cả nước.

Tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia

Đánh giá về giải đấu, bà Trịnh Thị Trang, Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, cho biết: “Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Việc tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa vừa đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, vừa góp phần lan tỏa tinh thần thể thao năng động và quảng bá du lịch địa phương.

Thông qua hai ngày tranh tài công tâm, khách quan của tổ trọng tài cùng sự nỗ lực của các vận động viên, Ban chuyên môn đã phát hiện nhiều nhân tố trẻ giàu tiềm năng. Đây là nguồn lực quan trọng để Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam tuyển chọn, bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải quốc tế trong thời gian tới”.

Theo giới chuyên môn, sự tham dự của 25 đơn vị với 168 vận động viên là tín hiệu tích cực đối với Roller Sports Việt Nam. Giải đấu không chỉ tạo môi trường thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là cơ sở để các đơn vị tiếp tục theo dõi, đào tạo và bổ sung lực lượng cho đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

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Trọng Đạt
#Roller Sports #Giải vô địch #Tây Ninh #nghệ thuật thể thao #vận động viên trẻ #quốc gia #câu lạc bộ

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