Ông Kim Sang-sik: Rất nhiều người nhắn tôi hỏi vé bóng đá

TPO - HLV Kim Sang-sik cho biết nhiều người nhắn tin nhờ ông mua vé xem trận chung kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan.

HLV Kim Sang-sik sẽ đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026? (ảnh M.D)

Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày mai 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành phân phối vé qua kênh online cho các CĐV.

Vé gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1.200.000 đồng và 1.500.000 đồng. Tuy nhiên trên thị trường chợ đen, giá vé được đẩy lên cao gấp 3, thậm chí 4 lần tuỳ mệnh giá và vị trí. Việc mua vé qua online cũng khó khăn, với số lượng hạn chế.

HLV Kim Sang-sik hôm nay vui vẻ cho biết ông được nhiều người nhắn tin nhờ mua vé. Nhà cầm quân Hàn Quốc mong muốn đông đảo CĐV sẽ đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam, tiếp thêm động lực cho các học trò của ông chiến thắng Thái Lan. Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã tập trung tập luyện, thi đấu suốt 2 tháng qua. Các thành viên đều không có thời gian về nhà, gặp gỡ người thân. Vì vậy, phía trước còn một trận đấu cuối cùng, toàn đội sẽ phải dốc lực để giành chức vô địch.

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF, ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết nhu cầu của người hâm mộ đặc biệt lớn. Trong khi đó sân vận động quốc gia Mỹ Đình chỉ có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, số lượng vé có hạn trong khi VFF phải dành một lượng khá lớn cho đối tác, nhà tài trợ và đội khách...Điều này khiến việc phân phối vé ở những trận đấu nóng đặc biệt khó khăn.

"Chúng tôi mong muốn người hâm mộ sẽ đến sân đông đảo, cổ vũ để tiếp thêm động lực cho đội tuyển Việt Nam chiến đấu"-ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.