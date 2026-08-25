Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thể Công Viettel ra mắt 11 tân binh, gửi thách thức đến các đối thủ ở V.League

Vĩnh Xuân

TPO - Tại Lễ xuất quân mới hướng tới mùa giải mới, thầy trò HLV Velizar Popov được giao nhiệm vụ tranh chức vô địch V.League 2026/27. Thể Công Viettel đã công bố lực lượng với 11 tân binh nhằm cụ thể hoá mục tiêu trên.

52381f69-283b-4f66-bb96-70c591b4b715.jpg
Thể Công Viettel hướng đến mùa giải mới với mục tiêu vô địch V.League 2026/27

Đến dự buổi lễ xuất quân của CLB Thể Công Viettel có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy TƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Tào Đức Thắng - Uỷ viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quân khu, quân đoàn, binh chủng, học viện … thuộc Bộ Quốc phòng cùng đại diện các nhà tài trợ cho đội bóng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy TƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giao cho Thể Công Viettel 5 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh: Thể Công Viettel phải “giữ vững và phát huy “chất thép của Bộ đội Cụ Hồ”, coi đó là bản sắc khác biệt của Thể Công – Viettel. Đây là thương hiệu đã được tạo dựng qua nhiều thế hệ và là tài sản mà không một đội bóng nào có thể sao chép được. Điều đó được thể hiện bằng kỷ luật trong tập luyện; bằng tinh thần đoàn kết trong tập thể; bằng ý chí khi gặp khó khăn; bằng thái độ tôn trọng trọng tài, đối thủ và khán giả; bằng trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với màu áo và đồng đội”.

1755c25b-3ab6-4627-8a5c-4e0be3b97604.jpg

Cũng ngay tại buổi lễ xuất quân, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã trao bằng khen tập thể cho Công ty Thể thao Viettel và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tập luyện và thi đấu giành danh hiệu Á quân V.League 2025/2026. Đây là ghi nhận của Bộ Quốc phòng cho những nỗ lực vượt qua thách thức giành thứ hạng cao của các cầu thủ áo lính.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định: “Mỗi mùa giải mới đều mở ra một hành trình mới. Và với Thể Công - Viettel, mùa giải 2026 - 2027 có ý nghĩa đặc biệt khi các mục tiêu đặt ra đều thách thức, đòi hỏi nỗ lực và sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bài bản. Đó là: Cạnh tranh chức vô địch V. League, vào Chung kết Cúp Quốc gia và phấn đấu đứng trong Top 8 khu vực tại AFC Champions League 2”.

anh-chup-man-hinh-2026-08-25-luc-151224.png

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Thể Công Viettel đã tập trung chuẩn bị lực lượng cho cả 3 mặt trận trong mùa giải mới. Với 11 tân binh bao gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều, đội bóng của HLV Velizar Popov hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới. Trong đó có những cái tên nổi bật: Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribamar, Rimario, Andree Luiz, Hernadez Rodrigues…

Đối thủ trong cuộc đua vô địch của Thể Công Viettel được xác định là Công an Hà Nội, Ninh Bình, Thép Xanh Nam Định và CLB Hà Nội.

Vĩnh Xuân
#Thể Công Viettel #Velizar Popov #V.League #Công an Hà Nội #CLB Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe