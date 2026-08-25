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Thể thao

Giải Pickleball CAND phía Nam 2026: Thêm động lực cho phong trào thể thao trong lực lượng

P.V

Sự phát triển của phong trào thể thao trong lực lượng Công an nhân dân đang được thể hiện ngày càng rõ qua việc mở rộng sân chơi, đa dạng môn thi đấu và tăng cơ hội giao lưu giữa các đơn vị. Trong đó, pickleball đang trở thành một lựa chọn mới, phù hợp với nhiều nhóm tuổi và có khả năng tạo kết nối rộng giữa cán bộ, lãnh đạo, các đơn vị địa phương và cộng đồng.

Một trong những hoạt động tiêu biểu trong năm 2026 là Giải Pickleball Công an nhân dân Khu vực phía Nam mở rộng lần thứ I, diễn ra từ ngày 14 đến 16/8/2026 tại Cụm sân NovaWorld Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Giải nằm trong khuôn khổ Sports Festival 2026, do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng, các sở, ban, ngành liên quan và NovaGroup tổ chức, với sự hỗ trợ của Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn thể thao quốc gia.

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Vận động viên ăn mừng chiến thắng Chung kết Đôi nam trên 40 tuổi.

Khác với một giải đấu chỉ tập trung vào thành tích chuyên môn, chặng phía Nam được tổ chức với mục tiêu tạo thêm môi trường rèn luyện, giao lưu và kết nối giữa các đơn vị. Hơn 100 cán bộ, lãnh đạo trong lực lượng CAND, đại diện các sở, ban, ngành cùng vận động viên khách mời từ doanh nghiệp đã tham gia tranh tài ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dành cho nhóm tuổi trên và dưới 40, cùng nội dung Đôi nam Lãnh đạo - Cán bộ.

Việc tiếp tục tổ chức chặng phía Nam sau thành công của giải khu vực miền Bắc năm 2025 cũng cho thấy hướng mở rộng theo khu vực đang được duy trì. Mô hình này giúp tăng cơ hội tham gia cho các đơn vị, đồng thời từng bước hình thành hệ thống sân chơi có tính liên tục thay vì các hoạt động riêng lẻ.

Công ty Cổ phần New Sports là đơn vị trực tiếp tổ chức giải, phụ trách công tác vận hành, tổ chức thi đấu và phối hợp triển khai các hoạt động chuyên môn. Với định hướng phát triển hệ sinh thái thể thao đa môn, New Sports tham gia xây dựng các sân chơi dành cho nhiều nhóm tuổi và trình độ, qua đó tạo thêm môi trường thi đấu và rèn luyện thường xuyên cho người chơi.

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Giải đấu thu hút nhiều cán bộ và lãnh đạo đến từ các bộ, ban, ngành và doanh nghiệp trong khu vực.

Ở khía cạnh chuyên môn, kết quả chung cuộc cho thấy sự cạnh tranh giữa nhiều đơn vị. Công an TP.HCM dẫn đầu về tổng số huy chương với 8 huy chương, gồm 1 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ. Công an tỉnh Đắk Lắk giành 7 huy chương, trong đó có 3 HCV, còn Công an tỉnh Gia Lai có 5 huy chương, gồm 2 HCV và 3 HCĐ.

Một số vận động viên cũng duy trì thành tích ổn định ở nhiều nội dung. Trương Thị Thu Thảo của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân giành HCV Đôi nữ U40 và HCB Đôi nam nữ U40. Nguyễn Xuân Nguyên của Công an tỉnh Đắk Lắk giành HCV Đôi nam Lãnh đạo - Cán bộ và HCB Đôi nam nữ trên 40 tuổi.

Bên cạnh thi đấu, giải cũng đưa yếu tố công nghệ vào công tác điều hành với hệ thống SmartRallies. Nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo này hỗ trợ xác định các tình huống bóng trong, ngoài sân và cung cấp hình ảnh 3D về điểm rơi của bóng trong những tình huống quan trọng, góp phần nâng cao tính chính xác và trải nghiệm theo dõi trận đấu.

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Trao giải Đôi nam Lãnh đạo - Cán bộ trong ngày thi đấu cuối cùng.

Cùng với nguồn lực tổ chức, giải nhận được sự đồng hành của Vietnam Airlines với vai trò Nhà tài trợ di chuyển, Jogarbola là Nhà tài trợ bóng thi đấu, TH true WATER là Nhà tài trợ nước uống và VTV là Đơn vị đồng hành truyền thông. Sự tham gia của các đối tác giúp mở rộng khả năng kết nối giữa hoạt động thể thao trong lực lượng với doanh nghiệp và cộng đồng.

Từ một môn thể thao còn khá mới, pickleball đang dần có thêm chỗ đứng trong các hoạt động thể thao của lực lượng CAND. Việc hình thành những chặng đấu theo khu vực, mở rộng đối tượng tham gia và tăng tính giao lưu là cơ sở để tiếp tục phát triển các sân chơi kế tiếp, đồng thời gắn hoạt động rèn luyện thể chất với kết nối đơn vị, địa phương và cộng đồng.

P.V
#Pickleball #CAND #thể thao #giải đấu #phong trào #giao lưu #đoàn kết

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