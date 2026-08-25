Tuyển Việt Nam tổng duyệt ở Mỹ Đình, sẵn sàng quyết đấu Thái Lan

TPO - Nắm lợi thế hai bàn sau trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện sự tập trung cao độ trong buổi tập cuối cùng trên sân Mỹ Đình trước màn tái đấu Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Chiều 25/8, thầy trò HLV Kim Sang-sik có buổi làm quen sân và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu quyết định ngôi vô địch Đông Nam Á. Không khí tập luyện tương đối thoải mái, nhưng sự khẩn trương và nghiêm túc hiện rõ trong từng bài khởi động, di chuyển và xử lý bóng.

Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala nhờ các pha lập công của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, trước trận chung kết lượt về, toàn đội vẫn giữ thái độ thận trọng, không để kết quả lượt đi ảnh hưởng tới sự tập trung.

Các tuyển thủ Việt Nam đồng loạt khởi động trên mặt cỏ Mỹ Đình. Những bước chạy, động tác nâng cao đùi và thay đổi hướng được thực hiện với nhịp độ đều trong buổi tổng duyệt trước cuộc đối đầu được chờ đợi nhất bóng đá Đông Nam Á.

Nguyễn Xuân Son đổ mồ hôi trong phần khởi động. Tiền đạo nhập tịch sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, tiếp tục là một trong những mũi nhọn được kỳ vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son đã ghi 5 bàn tại ASEAN Cup 2026, gồm một bàn vào lưới Timor-Leste, một bàn trước Indonesia và ba bàn trong hai lượt bán kết gặp Malaysia. Thành tích này giúp anh cùng Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Quang Hải tập trung trong buổi tập. Sau bàn thắng quan trọng ở trận lượt đi, đội trưởng tuyển Việt Nam tiếp tục được chờ đợi ở khả năng điều tiết nhịp độ và xử lý những thời điểm then chốt.

Quang Hải tăng tốc trong bài vận động. Bên cạnh anh là Đoàn Văn Hậu, người mang áo số 5. Sự trở lại của Văn Hậu giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án giàu sức mạnh cho hệ thống phòng ngự.

Đỗ Hoàng Hên tập trung trong buổi tập. Khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền sáng tạo của Hoàng Hên được kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam tạo thêm đột biến trên mặt trận tấn công.

Nguyễn Tài Lộc nở nụ cười trên sân tập. Sự thoải mái của chân sút nhập tịch không làm giảm đi tinh thần tập trung trước trận đấu mà Việt Nam sẽ phải đối diện với sức ép phản công mạnh mẽ từ Thái Lan.

Nguyễn Đình Bắc duy trì những bước chạy mạnh mẽ trên mặt cỏ Mỹ Đình. Với 5 pha lập công, Đình Bắc đang cùng Nguyễn Xuân Son dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Tiền đạo trẻ được kỳ vọng tiếp tục phát huy tốc độ, sự năng nổ và khả năng tạo đột biến khi thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

Nguyễn Hai Long (số 18) chạy khởi động cùng Quang Kiệt và Văn Đô. Hai Long chính là người khai thông thế bế tắc trong trận chung kết lượt đi, còn Quang Kiệt cùng Văn Đô là những nguồn năng lượng trẻ trong đội hình.

Hoàng Đức được ví như “bộ điều tốc” của tuyển Việt Nam, giữ nhiệm vụ luân chuyển bóng, giảm sức ép và đưa trận đấu trở lại quỹ đạo có lợi cho đội chủ nhà. Trước 90 phút quyết định với Thái Lan, sự tỉnh táo và khả năng thoát pressing của Hoàng Đức có thể trở thành chìa khóa giúp tuyển Việt Nam bảo toàn lợi thế.

Trương Tiến Anh xử lý bóng trong bài tập cá nhân. Khả năng lên xuống bền bỉ của Tiến Anh có thể tạo ra một hướng thoát pressing quan trọng bên hành lang cánh.

Nguyễn Thành Chung thoải mái hoàn thành từng bài tập. Khả năng phán đoán và bọc lót của Thành Chung sẽ là lớp bảo vệ quan trọng trước khung thành tuyển Việt Nam.