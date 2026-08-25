FC Thái Nguyên ra mắt, tham vọng thi đấu ở V-League và vô địch sau 5 năm

TPO - FC Thái Nguyên chính thức ra mắt, đặt mục tiêu lọt vào top 5 Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026 - 2027, hướng tới thi đấu ở V.League sau 2 năm. Đội bóng phấn đấu sẽ vô địch V.League sau 5 năm thành lập.

Chiều 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức họp báo ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá nam Thái Nguyên (FC Thái Nguyên).

FC Thái Nguyên được thành lập ngày 30/7/2026 trên cơ sở tiếp nhận Đội bóng đá trẻ của Hà Nội FC đang thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia. Câu lạc bộ hoạt động theo mô hình xã hội hóa, do Công ty cổ phần Bóng đá Thái Nguyên quản lý.

Logo của FC Thái Nguyên được gắn với hình ảnh, văn hóa và tinh thần đặc trưng của Thái Nguyên với hệ màu nhận diện gồm xanh lá đậm, xanh lá và vàng kim. Trong đó, màu xanh đậm thể hiện sự vững chãi và chiều sâu bản sắc, màu xanh lá lấy cảm hứng từ lá chè non và màu vàng kim biểu trưng cho truyền thống công nghiệp của tỉnh.

Ông Vũ Phi Hổ, Chủ tịch FC Thái Nguyên

Nổi bật trên logo là hình ảnh hai chiếc lá, đại diện cho cây chè, chi tiết bánh răng thể hiện truyền thống công nghiệp, tinh thần lao động và sức mạnh phát triển.

Bộ trang phục sân nhà sử dụng màu xanh đậm làm chủ đạo, gợi nhắc tới vùng chè Thái Nguyên. Các chi tiết vàng kim tạo điểm nhấn, thể hiện niềm tự hào và khát vọng chinh phục.

Toàn cảnh buổi họp báo

Tạo dấu ấn ngay mùa giải đầu tiên

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2026 - 2027, đội đã thi đấu giao hữu và có 2 chiến thắng trước Câu lạc bộ Bóng đá Huế và Câu lạc bộ Xuân Thiện Phú Thọ, cùng 1 trận hòa trước PVF Công an nhân dân.

Hiện nay, FC Thái Nguyên có 40 nhân sự, gồm 10 thành viên Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện cùng 30 vận động viên. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, FC Thái Nguyên đã tăng cường nhiều ngoại binh chất lượng như Victo Mansaray, cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu Kizito...

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Vũ Phi Hổ, Chủ tịch FC Thái Nguyên cam kết, đội bóng sẽ nỗ lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.

Theo ông Hổ, FC Thái Nguyên được xây dựng, phát triển theo mô hình xã hội hóa. Bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, FC Thái Nguyên rất cần sự đồng hành của nhân dân.

Logo của FC Thái Nguyên

Ông Hổ cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như chè, măng, rong riềng. FC Thái Nguyên tham vọng sẽ đưa hình ảnh các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đến mọi miền đất nước, kích thích tiêu dùng; từ đó nâng cao thương hiệu, đóng góp cho phát triển của tỉnh.

"Chúng tôi xác định sẽ đi trên chặng đường dài, nên sẽ lấy nguồn lực, kinh phí của toàn dân, chiến đấu vì toàn dân. Mong nhân dân đồng hành cùng đội bóng để phát triển", ông Hổ nói.

Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu vào top 5 của giải đấu và sẽ thi đấu ở V- League sau 2 năm. Đội bóng phấn đấu sẽ vô địch V- League sau 5 năm thành lập.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để đội bóng nào thi đấu cũng phải "e ngại", muốn thắng được cũng phải "trầy da tróc vẩy", ông Hổ nói.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng FC Thái Nguyên

Ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, Sở luôn đồng hành cùng FC Thái Nguyên. Trong thời gian tới, Sở sẽ xây dựng cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ đội bóng.

Sau chương trình họp báo, tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra mắt FC Thái Nguyên.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc FC Thái Nguyên ra mắt thể hiện sự mong mỏi của nhân dân. Đây sẽ là nơi thể hiện niềm đam mê bóng đá, là nơi quảng bá về vùng đất và con người xứ chè đến mọi nơi trên cả nước.

Tỉnh mong muốn nhận được sự ủng hộ, đóng góp nhiều hơn của các doanh nghiệp, nhà tài trợ để chung tay xây dựng FC Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với công ty xây dựng chính sách, hình ảnh, thương hiệu, huy động tài chính để CLB phát triển bền vững.